Allerta Meteo | emergenza maltempo al Nord Italia | nubifragi e grandinate per altre 48

Allerta Meteo Emilia-Romagna : passaggio di un’onda depressionaria in quota - in arrivo forti temporali : “Per giovedì 8 agosto, il passaggio di un’onda depressionaria in quota, determinerà la formazione di temporali, anche organizzati, che potranno interessare l’intera regione. Ai fenomeni saranno associati fulminazioni, locali grandinate, raffiche di vento e piogge localmente anche di forte intensità. Esaurimento dei fenomeni dalla serata“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’Allerta ...

Meteo - giornata da bollino rosso : è Allerta per il Nord bersagliato da temporali. Rischio fenomeni violenti e danni [MAPPE] : giornata da bollino rosso, oggi, al Nord, su diverse aree, per il maltempo. La situazione barica vede ancora un anticiclone di matrice Nordafricana in crescendo su tutti i settori centro meridionali del bacino e di conseguenza sul Centro Sud Italia. Sulle aree settentrionali, però, esso fa ancora fatica a prendere terreno a causa di un flusso instabile Nordatlantico che tiene ancora banco su tutta l’Europa centro-settentrionale fino alle ...

Meteo - nuova Allerta Estofex : prosegue il maltempo al Nord Italia con grandine molto grande - venti distruttivi e nubifragi : allerta Meteo – Nelle scorse ore il maltempo ha messo in ginocchio alcune località del Nord Italia. La più colpita Casargo. La località, in provincia di Lecco, è stata interessata da una frana che ha inondato di fango il Paese. A Bolzano, un violento nubifragio con grandinata ha abbattuto diversi alberi e scoperchiato alcuni tetti. E l’emergenza maltempo non finisce qui. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi per ...

Allerta Meteo per Temporali al Nord 2 Agosto 2019 : Il Centro Funzionale Nazionale di Protezione Civile ha emesso il seguente avviso di criticità per una rapido passaggio perturbato, che interesserà nella giornata odierna le regioni settentrionali apportando precipitazioni a carattere di rovescio e Temporali. I fenomeni risulteranno sparsi e di estenderanno dall’arco alpino alla pianura Padana e su parte del medio versante adriatico. Durante l’evento non si esclude la ...

Allerta Meteo - un uragano si abbatte sulla città. Inizia la conta dei danni : Sono immagini clamorose quelle che stanno circolando in queste ore sul web. Una terribile grandinata si sta abbattendo in queste ore su tutto il Trentino Alto-Adige, con particolare riguardo per la città di Bolzano, che sembra letteralmente colpita da un uragano. Per farvi un’idea di quanto sta succedendo, ecco qua sotto le immagini che arrivano direttamente dal nord Italia, dove i danni sono ingenti e molti gli alberi caduti. La pioggia è ...

Pazzo agosto : scatta l’Allerta meteo. In arrivo violente grandinate e nubifragi : Sta per cambiare ancora una volta questa pazza estate 2019. Dopo la grandine e le strade imbiancate in agosto, ecco che una nuova perturbazione arriverà sulla nostra penisola da questa settimana. Potranno tirare un sospiro di sollievo gli italiani che sono in ferie? Si potrà organizzare qualcosa per Ferragosto, magari una bella cena all’aperto o la classica gita al mare? Lo scopriamo insieme tra pochissimo, ma le cose non sono uguali ovunque. Se ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per mercoledì 7 agosto - ancora maltempo al Nord Italia con forti temporali [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Dalla giornata odierna una lieve perturbazione favorirà fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, sui settori alpini con possibilità di estendersi anche alle pianure limitrofe. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per forti temporali : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni Meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per l’intero territorio regionale. La criticità è riferita alla possibilità di forti temporali e le prescrizioni sono valide fino alle ore 08:00 di giovedì 8 agosto. Le previsioni Meteo dell’Arpav indicano per oggi e domani tempo a tratti instabile con rovesci e temporali, più probabili ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità idrogeologica - forti temporali in arrivo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo “gialla” per criticità idrogeologica: già oggi sono previsti locali temporali – anche forti – su tutte le zone, più probabili sui monti e pedemontana, meno sulla costa. Attesi anche domani locali temporali, possibili già di notte o prima mattina, in genere più probabili di pomeriggio-sera e comunque più frequenti sui monti. Giovedì il tempo ...

Allerta Meteo Piemonte : in arrivo forti temporali - criticità “gialla” : Arpa Piemonte ha diramato un’Allerta Meteo gialla per le prossime 48 ore su zone a Nord del Po per temporali localizzati ma intensi. Possibili anche forti raffiche di vento, grandinate e nubifragi. Nel pomeriggio di oggi sono attesi i primi segnali di cedimento dell’alta pressione, con la formazione di rovesci e locali temporali sui settori alpini occidentali e settentrionali con occasionali sconfinamenti alla pedemontana tra ...

Meteo - Allerta Estofex per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo relativi alla giornata odierna. In particolare, ha emesso un’allerta di livello 2 per parti di Nord Italia, Francia, Svizzera, Germania meridionale, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello 1 per Nord Italia, Francia, Svizzera, Germania meridionale, ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” per temporali : Allerta Meteo Veneto – Nuova ondata di maltempo in arrivo nell’area dolomitica del Veneto, con temporali e rovesci probabilmente da domani 6 agosto, a partire dalla tarda mattinata. In considerazione dei fenomeni Meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo ‘stato di attenzione’ (Allerta gialla) per criticità idrogeologica nel bacino dell’Alto Piave. Il ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per le province di Arezzo - Firenze e Siena : Una perturbazione in transito sull’Italia del Nord interesserà marginalmente anche le zone interne della Toscana: la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo che dalle 13 fino alle 22 di oggi interessa in particolare le province di Arezzo, Firenze e Siena. E’ atteso un aumento locale delle condizioni di instabilità, con temporali e occasionali colpi di vento e ...