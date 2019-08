Allarme Amazzonia | mai disboscamento così rapido

Fonte : vanityfair

Il 67% in più rispetto al 2018. È il numero enorme degli alberi abbattuti in, in territorio del Brasile, nei primi sette mesi del 2019 in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati sono dell'Istituto Brasiliano per le ricerche spaziali e fanno paura. Dal mese di gennaio fino a luglio sono stati disboscati 4.699 chilometri quadrati di foresta tropicale, è un'area più grande del Molise e poco più piccola della Liguria. Continuando a questa velocità, a fine anno, i chilometri quadrati deforestati sarebbero più di 8000, più dell'intero Friuli Venezia Giulia. Sarebbe il dato più alto degli ultimi dieci anni. A ...

