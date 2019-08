Alberto Mezzetti | “Ho ancora 500 mila euro di debiti | una cifra accumulata da mia madre”

Alberto Mezzetti : "I problemi finanziari sono sempre nella mia testa" : Alberto Mezzetti, vincitore di qualche edizione fa del 'Grande Fratello', ha dichiarato, al settimanale 'Di Più Tv', in edicola questa settimana, di aver accumulato un debito di migliaia e migliaia di euro, per alcune controversie che riguardano la mamma. Ad oggi, l'ex gieffino è riuscito a pagare la metà della somma ma il percorso di estinzione di tutto il denaro dovuto è ancora in salita: I problemi finanziari sono sempre nella mia testa. ...

Barbara D’Urso - Alberto Mezzetti pieno di debiti : “Un milione di euro” : debiti per un milione di euro e una situazione tutt’altro che rosea: Alberto Mezzetti, ex gieffino di Barbara D’Urso, racconta le sue difficoltà economiche. Nonostante la vittoria nello show di Canale Cinque, il Tarzan di Viterbo continua a fare i conti con una situazione finanziaria tutt’altro che rosea. Nel corso degli anni la famiglia di Alberto ha attraversato momenti difficili. Sua madre infatti ha accumulato un debito ...

Alberto Mezzetti - 'TARZAN' DEL GF/ 'Combatto per la mia famiglia sommersa di debiti' : ALBERTO MEZZETTI: dai debiti di famiglia alla chiamata del Grande Fratello che gli ha cambiato la vita, anche se oggi la tv italiana l'ha dimenticato

Grande Fratello - il vincitore Alberto Mezzetti ha l'acqua alla gola. Debito da 1 milione di euro : Alberto Mezzetti, vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha confessato alle pagine del settimanale Di Più Tv di essere sommerso dai debiti di sua madre. All'epoca della vittoria il montepremi del reality, condotto da Barbara d'Urso, in onda su Canale5, ammontava a 100 mila euro l

GF : Alberto Mezzetti torna a parlare di Barbara D’Urso : “Mi ha cancellato” : Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello torna a parlare di sé e del rapporto finito con la conduttrice Barbara D’Urso. Il Tarzan della penultima edizione della casa più spiata in Italia si è lasciato andare in una lunga intervista sul settimanale DiPiù Tv raccontando di come è adesso la sua vita, lontano dalla televisione. Tra nuove esperienze, amori e delusioni, non è mancato ovviamente il riferimento a Barbara D’Urso e a quel rapporto ...

Alberto Mezzetti Elisa Emmanuello si amano : Alberto Mezzetti ha conquistato la popolarità grazie al Grande Fratello. Qui ha sbaragliato tutti arrivando a salire sul grandino più alto del podio, lasciandosi alle spalle i super favoriti Alessia Prete, al secondo posto, e Matteo Gentili al terzo. Con il suo incredibile carisma, si è fatto largo nel cuore del pubblico che ha voluto premiarlo con la vittoria del montepremi di centomila euro.\\ Di lì, la sua carriera televisiva in Italia, ...

Alberto Mezzetti svela l’identità della fidanzata : amore alle stelle : Alberto Mezzetti svela l’identità della nuova fidanzata. Tarzan del Grande Fratello pazzo d’amore: “Mi ha conquistato dal primo giorno”. Lei: “Io l’amore non lo cercavo” Tarzan svela l’identità della sua Jane. Dopo giorni in cui Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello Nip 2018, si è divertito sui social a professarsi innamorato ma senza rivelare chi […] L'articolo Alberto Mezzetti ...

Grande Fratello - Alberto Mezzetti fidanzato con Elana Valenaria : Galeotto fu il Grande Fratello ... brasiliano. Alberto Mezzetti, vincitore dell'edizione numero 15 del padre di tutti i reality show, ha dimenticato la conduttrice Barbara d'Urso, che corteggiava scherzosamente ad ogni puntata, con Elana Valenaria, concorrente dell'ultimo GF nel Paese sudamericano.I due si sono conosciuti proprio all'interno del gioco e una volta usciti dalla Casa hanno cominciato a mostrare il loro amore anche sui ...