Ago sulla maniglia dell’auto della polizia | espulso dall’Italia il giovane denunciato

Veep 7 su Sky dal 7 Agosto - cosa aspettarsi dal più irriverente mockumentary sulla politica americana : Veep 7 è pronta al debutto su Sky Atlantic – e poi su NOW TV e Sky Go – a partire dal 7 agosto in seconda serata. L'irriverente comedy che attraverso la tecnica del falso documentario osserva le manovre politiche della (vice)presidente degli Stati Uniti Selina Meyer torna così sugli schermi con un'ultima, esaltante stagione. Se al debutto la serie di Armando Iannucci – poi affidata a David Mandel – è stata etichettata dalla critica come ...

Previsioni Meteo per FerrAgosto - conferme sul brusco stop del caldo : possibili locali piogge - gli aggiornamenti sulla tendenza : L’ ondata di calore prevista per l’inizio della seconda decade del mese non sembra, allo stato dei dati attuale, avere prosecuzione o perlomeno ininterrotta. Le prospettive, proprio a iniziare da Ferragosto e per qualche giorno a venire, sono per una soppressione del promontorio anticiclonico ad opera di un fronte instabile proveniente dalle regioni britanniche, in affondo verso il Mediterraneo centro settentrionale dopo aver ...

Cambia l’orario di Gone su Rete4 - i dettagli sulla programmazione dal 5 Agosto : Dopo due settimane di programmazione, Gone su Rete4 subirà un Cambiamento di orario. La serie, basato sul romanzo One Kick di Chelsea Cain e nata da una produzione televisiva tra USA, Francia e Germania, ha debuttato il 22 luglio in Italia e in chiaro, ma già deve confrontarsi con una variazione nel palinsesto. A partire da oggi, lunedì 5 agosto, Rete4 ha deciso di lanciare una serie di film in prima serata, preceduti dal programma Stasera ...

Previsioni Meteo 11-14 Agosto - Italia sulla graticola per il caldo : temperature fino a +42/+43°C [MAPPE e DETTAGLI] : I dubbi iniziano essere sempre meno circa una possente ondata di caldo di matrice nordafricana verso l’Italia nei giorni precedenti il Ferragosto, sebbene per una buona affidabilità della previsione, bisogna attendere almeno altri 3/4 giorni. Ancora una volta univocità di vedute, anche nelle corse odierne, dei maggiori modelli di calcolo mondiali circa l’avvento di una possente struttura di alta pressione sul Mediterraneo centrale e ...

Natalia ParAgoni e Andrea Zelletta - le confessioni sulla prima notte insieme : In un recente intervista a Di Più, Andrea Zelletta, ha rivelato molti particolari sulla sua prima sera con Natalia Paragoni utilizzando parole dolcissime. Subito dopo la bella intervista di Di Più, che ha scatenato un putiferio su entrambi, Andrea Zelletta ha usato parole dolcissime per la sua ex corteggiatrice. I commenti sulle loro stories Instagram non sono tardati ad arrivare e così anche loro sono tornati sull'argomento, senza ...

Da lunedì 5 Agosto lavori e chiusure sulla Metro A di Roma - possibili disagi : Da lunedì 5 agosto si aprono tre settimane di possibili disagi per gli utenti della Metro A di Roma. La linea, infatti, verrà chiusa per metà in diverse fasi per eseguire dei lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. In vari tratti verranno sostituiti binari e scambi usurati nel corso del tempo. L'intervento è stato avviato l'8 giugno scorso, con dei primi lavori eseguiti nel corso di sei fine settimana di ...

Lega-M5S - crisi d'Agosto rinviata : lo scontro si sposta sulla manovra : Ultima settimana di wrestling, a Camere aperte, tra Di Maio e Salvini. Ma non c'è da attendersi tregue ferragostane perché in riva al mare o sopra una montagna, meglio se esposti al...

Accordo segreto sulla morte di Neil Armstrong : l'ospedale pagò 6 milioni di dollari alla famiglia : Un Accordo segreto da sei milioni di dollari per chiudere e mantenere segreta la controversia sulla morte di Neil Armstrong, il primo astronauta a mettere piede sulla luna, deceduto nel 2012, a 82 anni, dopo una operazione al cuore: lo rivela il New York Times, pochi giorni dopo il 50 esimo anniversario dello storico allunaggio.Secondo il quotidiano, i due figli del cosmonauta contestarono che loro padre era morto per un trattamento post ...

Sbarco sulla luna - i protAgonisti della missione Apollo 11 : Armstrong - Aldrin e Collins - ma non solo : I nomi di Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin sono i più conosciuti dell’impresa che ha portato l’uomo a camminare per la prima volta sulla luna con la missione Apollo 11, ma i protagonisti sono stati in realtà centinaia di migliaia. Neil Armstrong è da sempre il primo nome associato allo Sbarco sulla luna. Nato il 5 agosto 1930 nell’Ohio e morto il 25 agosto 2012, è stato il primo uomo a mettere piede sul nostro ...

Ciclismo : Chris Froome vuol tornare in sella. Lo vedremo sulla sua bicicletta a fine Agosto? : Dove eravamo rimasti? Era il 6 luglio e Chris Froome aveva fatto ritorno a casa, dal centro di riabilitazione in cui era stato a partire dal 20 giugno. Dopo quasi tre settimane di sofferenze, sacrifici ed esercizi, il campione britannico del pedale ha potuto scorgere la luce. Mentre il Tour è in piena attività, con l’undicesima stage, il candidato numero uno al successo è ai box per via di quella maledetta caduta del Giro del Delfinato, ...

Addio a Camilleri che ci ha insegnato a stare "tutti sulla sponda dello stesso lAgo" : È l’epoca del digitale, del “presto che è tardi”, dei posti senza centro, della ricerca mastodontica che lascia smarriti, della semplificazione (anche linguistica) a tutti i costi. Quasi per fortunato paradosso, in questi tempi ha camminato insieme a noi uno scrittore magnificamente analogico, complesso per lingua e per concetti, maestro di indagine narrativizzata e di alto intrattenimento letterario. In questi ...

Gravina : “Calcio italiano sta aumentando credibilità - azzurro protAgonista a giugno. Sulla Nazionale…” : “Il calcio italiano sta aumentando la sua credibilità e lo dimostra anche la presenza costante al nostro fianco del presidente della Fifa Gianni Infantino, testimonianza dei nostri sacrifici e del nostro grande impegno per un calcio sempre migliore“. Queste le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina, ospite della giornata che celebra i 60 anni della Lega Pro. “Questo colore (l’azzurro, ndr) è stato ...

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna - si lavora al ritorno : questa volta per restarci - con protAgonisti nuovi e in un clima totalmente diverso : Il 20 luglio festeggeremo il 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, un’impresa rimasta nella storia che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo. Dal 20 luglio 1969, indubbiamente, è cambiato il modo di guardare al nostro unico satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Da allora le missioni scientifiche della NASA verso la Luna sono state frequenti e hanno portato un totale di 12 uomini sulla superficie ...