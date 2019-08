Agguato al parco | ucciso ultras della Lazio Diabolik

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma, 7 ago. (AdnKronos) – di Silvia MancinelliE’ stato colpito alle spalle a distanza ravvicinata neldegli Acquedotti, in via Lemonia all’altezza del civico 273, in zona Cinecittà. Fabrizio Piscitelli, capo, meglio noto come, è stato centrato da un proiettile esploso alle spalle e che lo ha centrato alla testa trapassandolo all’altezza dell’orecchio sinistro. Sul posto i poliziotti del commissariato Tuscolano. “Ho appreso la notizia poco fa, lo conoscevo personalmente e per me questa è veramente una brutta notizia” ha detto, parlando con l’Adnkronos Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, tifoso biancoceleste deceduto allo stadio Olimpico nel 1979, dopo essere stato colpito da un razzo durante un derby. “Sulle cause non posso parlare ma come amico, e per quanto ha sempre fatto per la mia ...

