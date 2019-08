Aggredito col machete | vacanza choc a Zanzibar per un italiano

Vacanza choc a Zanzibar - 30enne veneto Aggredito e rapinato a colpi di machete : Vacanza choc per un italiano a Zanzibar dove è stato aggredito a colpi di machete e poi rapinato. Lo riporta il Gazzettino in edicola oggi. Lo sfortunato protagonista della vicenda, che poteva...

Uccide a coltellate il padre in giardino - arrestato : “Mi ha Aggredito a martellate - mi sono difeso” : Mouashinne Bouden, il 26enne che lunedì sera ha ucciso il padre dopo una lite in una casa di Montignoso, in provincia di Massa Carrara, è stato arrestato e agli inquirenti ha detto di essersi solo difeso da un'aggressione del genitore.Continua a leggere

Ozil Aggredito da due ladri armati di coltello - il compagno di squadra Kolasinac li affronta e li mette in fuga. Le immagini : I giocatori dell’Arsenal Mezut Ozil e Sead Kolasinac sono stati inseguiti e aggrediti giovedì pomeriggio in pieno centro a Londra da un gruppo di ladri che voleva impadronirsi dell’automobile del tedesco, su cui viaggiavano. La scena è stata immortalata in un video e l’episodio è stato confermato dal club inglese che ha informato che entrambi i giocatori non hanno riportato lesioni: “Abbiamo contattato i due giocatori, ...

Scene da film a Londra - che paura per Ozil : Aggredito da teppisti armati di coltello - Kolasinac li affronta [VIDEO] : Che spavento per Ozil e Kolasinac: i calciatori dell’Arsenal aggrediti da teppisti armati di coltello Momenti di terrore ieri a Londra per Ozil e Kolasinac: la coppia di giocatori dell’Arsenal è stata aggredita da un gruppo di teppisti armati di coltello. Mentre i due calciatori si trovavano a bordo del suv del giocatore tedesco, due uomini in motorino si sono avvicinati armati di coltello. Il serbo Kolasinac ha immediatamente ...

Benzinaio Aggredito a Cologna - versa in gravi condizioni - l'aggressore confessa : Teramo - Gianfranco Pigliacampo, il gestore dell’impianto IP di Cologna Spiaggia, colpito da un pugno al volto, gli ha causato una caduta e fatto battere la testa con la conseguenza di un grave trauma cranico, versa ancora in gravi condizioni. L’uomo è ricoverato in rianimazione, da sabato mattina, al Mazzini di Teramo e le sue condizioni restano stabili ma molto gravi. Nel frattempo l'aggressore si è costituito ai carabinieri e ...

Pavia : anziano Aggredito in strada e accoltellato - arrestato 19enne : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Ha aggredito con calci e pugni un anziano di 82 anni e poi lo ha accoltellato. Un ragazzo di 19 anni di Vigevano, in provincia di Pavia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Il 19enne si è avventato contro l'anziano in una via della città,