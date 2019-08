Addio alla voce Amatissima e furiosa degli afroamericani

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Seba Pezzani La scrittrice nel 1993 fu la prima donna di colore a vincere il Nobel. Fu insegnante, editor e attivista politica Quando, nel 1993, Toni Morrison fu insignita del premio Nobel per la Letteratura, prima afroamericana nella storia, non in pochi storsero il naso, ritenendola un'operazione di facciata, una sorta di ammenda pubblica verso i torti di un popolo, quelloschiavidi cui era una discendente. Non era la prima volta che l'assegnazione di un Nobel creava insoddisfazioni e non sarebbe stata l'ultima. Eppure, Toni Morrison ha sempre rivendicato con orgoglio quello e altri riconoscimenti, indossandoli come medaglie di onore a nome della sua gente. Nata nel 1931 in Ohio da una famiglia di discendenti di schiavi della poverissima Alabama, Toni Morrison mostrò quali fossero le sue ambizioni fin dal principio, con una laurea in Letteratura nel ...

