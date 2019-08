Abbandono cani estate 2019 | reato | importo sanzioni e cos’è utile sapere

“Non ci abbandonare” : al via la campagna di sensibilizzazione anti Abbandono estivo per anziani e cani : Con l’estate ritorna l’emergenza abbandono degli animali domestici, ma anche quella legata agli anziani lasciati soli in città. Quest’anno Ca’ Zampa vuole sensibilizzare tutti con una campagna antiabbandono diversa dalle altre, che svela un raccordo tra gli amici a quattro zampe e le persone anziane, spesso trascurate in questo particolare momento dell’anno. Una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, uscendo però dai ...

Abbandono cani - storie a lieto fine : In questi mesi di caldo e di notizie poco felici per chi ama i cani, per l’Abbandono cani, storie a lieto fine so o ciò di cui abbiamo bisogno, ma che allo stesso tempo facciano comprendere cosa significa abbandonare un animale, le conseguenze e quanto sono pochi i casi fortunati in cui si salva. Abbiamo quindi scelto di prendere dalla cronaca degli scorsi anni due favole estive, sì, favole, perché i numeri sull’Abbandono dei cani in ...