Zingaretti | grazie a bando da 500mila euro | istituti Regione saranno ‘plastic free’

Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019) Roma – Le scuole del Lazio diventeranno ‘plastic free’. La Giunta regionale ha approvato oggi una delibera con cui vengono stanziati circa 500.000a favore di Universita’ esuperiori per contrastare l’impiego di plastica ‘usa e getta’. In particolare, nei prossimi giorni verra’ pubblicato unper sostenere le iniziative di scuole e atenei, come l’acquisto di ecocompattatori, con l’obiettivo di promuovere interventi per il recupero e riciclo, insieme a progetti per la progressiva eliminazione della plastica monouso nelle sedi scolastiche. All’inizio del prossimo anno scolastico, laavviera’ anche programmi di formazione sulla sostenibilita’ ambientale dedicati agli studenti del Lazio. “L’iniziativa rientra nell’ambito del piano regionale ‘Lazio Plastic ...

