WTA Toronto – Maria Sharapova esce subito di scena | la russa stesa all’esordio dalla

Fonte : sportfair

(Di martedì 6 agosto 2019) Masha non ria superare il primo turno del torneo canadese, cedendo in tre set all’estone Kontaveit con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 Esordio negativo pernel torneo WTA di, la tennistainfatti non ria superare il primo turno, uscendo dial cospetto dell’estone Kontaveit. Non basta il vantaggio iniziale a Masha per avere la meglio sulla propria avversaria, abile ad imporsi in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 dopo due ore e 43 minuti di battaglia. Nel prossimo turno la Kontaveit, numero 19 del ranking WTA, se la vedrà con la vincitrice del match tra Carla Suarez Navarro e Venus Williams.L'articolo WTAdi, laall’esordioKontaveit SPORTFAIR.

oktennis : WTA Toronto: Kontaveit e Kasatkina si prendono la scena, fuori Sharapova e Kerber - LUDOVICOTODINI : @JelenaOstapenk8 grande tennis della lettone, batte la #Garcia. Sono contento, fuori la #Francia. Quello che sanno… -