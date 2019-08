Wall Street ko e l' Asia sprofonda Milano ed europee in lieve risalita

Wall Street e stragi : Trump fa cadere i titoli dei videogiochi - non quelli delle armi : I titoli delle società del settore sono crollati dopo le dichiarazioni del presidente Usa che li ha presi di mira quali profeti della violenza in America all'indomani di una serie di stragi tra le più gravi nella recente storia del Paese

Wall Street - future -1% : 700mld in fumo : 0.58 I future sui listini di Wall Street in forte calo dopo la decisione degli Stati Uniti di bollare la Cina come manipolatore di valute. I future sullo S&p 500perdono l'1%. Il calo dei future fa seguito alla peggiore seduta del 2019 col Dow Jones a - 2,9% e il Nasdaq a -3,4% e 700mld di dollari di capitalizzazione in fumo. La Cina ha risposto con lo stop agli acquisti dagli agricoltori Usa e con la svalutazione dello Yuan che scende per ...