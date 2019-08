Volontario della Croce Rossa vittima di insulti razzisti

Volontario della CROCE ROSSA/ E' ghanese : "Sporchi la divisa che indossi" : Un ghanese regolarmente in Italia viene insultato dai residenti perché fa il VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA: per loro non ne sarebbe degno

Savona - Volontario di colore della Croce Rossa insultato : “Tu sporchi la divisa che indossi”. Lui : “In Cri per ringraziare chi mi ha salvato” : “Tu sporchi la divisa che indossi”. Con questa frase un volontario di colore della Croce Rossa Italiana di Loano, in provincia di Savona, è stato insultato mentre era in servizio, distribuendo materiale promozionale durante una sagra. Il suo nome è Umar Nuri, ha 25 anni ed è originario del Ghana. Qui, in Italia, dove lavora, passa il tempo libero aiutando le persone, militando nell’associazione che, ha raccontato lui stesso, ...

