Villafranca | è morto il bimbo di 10 anni colpito da malore dopo il tuffo in piscina

Fonte : fanpage

(Di martedì 6 agosto 2019) Ildi 10da arresto cardiacouninin uno stabilimento comunale diin Lunigiana èdue giorni di agonia: Ibrahim El Gargar ha riportato dirreversibili al cervelloaver perso i sensi nella vasca. Indagini in corso: è il terzo caso di decesso di minore del genere in Toscana.

