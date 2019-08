Viaggi & Turismo | Lamezia Terme tra le mete preferite dagli italiani ed europei per

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Molti degliche hanno deciso di recarsi in Italia durante luglio hanno optato per, che risulta, infatti, la decima città più ricercata al mondo dai turisti nostrani in questi giorni. Oltre a queste, altre 11 città italiane (Milano, Catania, Palermo, Roma, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari, Venezia, Brindisi e Bari) sono risultate tra le 20 più richieste daiatori per luglio (considerando il periodo tra l´1 e il 31 luglio 2019) utilizzando il potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost. Chi preferisceare all’estero, invece, ha scelto le grandi città europee come Londra, Barcellona, Amsterdam, Parigi, Lisbona e Madrid. Jetcost analizza regolarmente le ricerche effettuate daiatori attraverso il proprio sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili, trattandosi di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati ...

Linkiesta : Tre cose che possiamo fare tutti. 1) Non sprecare. Lo facciamo troppo. 2) I trasporti. Evitare i viaggi inutili, so… - repubblica : Alpi. In un secolo, ghiacciai dimezzati. 'Fra poco, sotto i 3.500 metri, non ci sarà più niente' [news aggiornata a… - virginiaraggi : Oltre 11mila bottiglie di plastica riciclate e recuperate in metro. Un bel risultato ottenuto dopo poco meno di una… -