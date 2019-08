UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 7 agosto 2019

Fonte : tvsoap

(Di martedì 6 agosto 2019)781 di Unadi: Arturo tenta di togliersi la, ma Felipe ha tolto le pallottole dalla pistola; convocato dal colonnello a casa sua, l’avvocato lo convince a rinunciare al suo folle proposito. Intanto Silvia torna ad Acacias con una lettera di Elvira per Arturo. Samuel fa finta di non sapere niente di suo padre Jaime e promette a Diego di rivolgersi a Felipe affinché quest’ultimo spinga la polizia svizzera per avviare le indagini per trovare il papà. Blanca vede l’indirizzo scritto da Ursula sulla busta per il dottor Pallero. Peña racconta tutto a Flora: l’indiano intende ucciderlo in quanto, nel corso di una spedizione col padre, ha rubato una statua di Shiva. Samuel fa conoscere il quartiere a Lucia. Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNA ...

MSF_ITALIA : Denunciamo ancora una volta che il #DecretoSicurezzaBis infliggerà nuove inutili sofferenze, ostacolando il sistema… - matteosalvinimi : Articolo tutto da leggere, per sorridere. Il CATTIVO e pericoloso soggetto sarei io, non una zingara che ruba da un… - SkyTG24 : “Ero viva ma intorno a me tutto bruciava”. Il #6agosto 1945 gli Stati Uniti sganciarono la bomba atomica su… -