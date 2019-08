Un Posto al Sole Anticipazioni 6 agosto 2019 | Alex sotto pressione e Vittorio

Spoiler Un Posto al sole : a settembre torna l'attrice Valentina Pace : Ci sono molte novità all'interno della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori. l'attrice Valentina Pace è stata protagonista di una recente intervista, dove ha avuto modo di porre l'accento sulla possibilità di un suo ritorno. Le dichiarazioni rilasciate dall'interprete hanno fatto intendere che la Pace tornerà in breve tempo sul set di Un posto al sole. Il pubblico ha sentito ...

Anticipazioni Un Posto al sole : Elena Giordano e Viola Bruni tornano a Napoli : Mancano solo pochi giorni alla fine della 23^ stagione di Un posto al sole, che chiuderà ufficialmente i battenti venerdì 9 agosto. La soap andrà poi in pausa per due settimane e tornerà regolarmente in onda lunedì 26 agosto, a partire dalle ore 20:45 su Rai 3. L'inizio della 24^ stagione sarà caratterizzato da due graditi ritorni: il primo è stato annunciato qualche giorno fa e riguarda l'attrice Ilenia Lazzarin, interprete di Viola Bruni. Il ...

Un Posto al sole : ALBERTO scopre la verità su MARINA e ARTURO [anticipazioni] : A Un posto al sole, la tenera storia del ricongiungimento tra MARINA (Nina Soldano) e suo padre ARTURO (Massimiliano Iacolucci) potrebbe subire a breve uno scossone non da poco. E non sarà per la malattia terminale dell’uomo… Durante le puntate di Upas di questa settimana (l’ultima, ve lo ricordiamo, prima di una pausa che durerà fino a venerdì 23 agosto), ALBERTO Palladini (Maurizio Aiello) vorrà evidentemente soddisfare la ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 6 agosto 2019 : anticipazioni puntata 5312 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 6 agosto 2019: Vediamo Alex (Maria Maurigi) sempre più pressata dal lavoro, dal rapporto con la sorella Mia (Ludovica Nasti) e dal momento difficile che sta passando con il suo boyfriend Vittorio (Amato D’Auria). Intenzionata a mettere la famiglia al primo POSTO, Serena (Miriam Candurro) prende una decisione piuttosto drastica che lascia di sasso Filippo (Michelangelo ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 agosto 2019 : Alex sotto stress mentre Vittorio... : Alex è costretta a dividersi tra il lavoro e la sua sorellina Mia mentre Vittorio è sempre più distratto da Anita.

Un Posto al sole episodi al 9 agosto : Alberto scoprirà il legame tra Marina e Arturo : In piena estate Upas (Un Posto al sole) mostra ancora nuove avventure dei suoi protagonisti. Vittorio dovrà decidersi e scegliere ma penserà sempre ad Anita, Renato e Nadia cercheranno di raddrizzare il rapporto di coppia. Alberto scoprirà ciò che lega Marina ad Arturo. Molto altro scopriremo dalle anticipazioni sulle puntate della soap trasmessa da Rai 3. Presto la telenonela italiana andrà in vacanza, dal 12 al 25 agosto e tornerà il lunedì 26 ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 5 – 9 agosto 2019 : Nina Soldano Ultima settimana di programmazione per Un Posto al Sole prima della pausa estiva, che riporterà le avventure di Palazzo Palladini nell’access prime time di Rai 3 direttamente il 26 agosto. Nelle puntate in onda questa settimana, Alberto (Maurizio Aiello) scoprirà la verità sul rapporto tra Marina (Nina Soldano) e Arturo (Massimiliano Iacolucci) e deciderà come sempre di approfittarne. I dettagli nelle anticipazioni che ...

Un Posto al sole anticipazioni : SERENA e LEONARDO - lei prende una decisione : Grazie anche ad un articolo di anticipazioni uscito a inizio estate sulla stampa cartacea, è da un po’ di tempo che ci si aspettava uno sviluppo “interessante” (diciamo così) dalla presenza a Un posto al sole del personaggio di LEONARDO Arena (Erik Tonelli). Ebbene, un po’ a sorpresa lo sviluppo interessante è stato servito nella puntata a cui abbiamo assistito venerdì scorso: il nuovo arrivato, in un momento in cui si ...

Un Posto al sole - anticipazioni : nella nuova stagione torna Elena Giordano : Un posto al sole, la soap più longeva d'Italia, come ogni anno si prenderà una pausa per il mese di agosto. Dal 12 al 23, la programmazione su Rai3 sarà interrotta per riprendere il 26 agosto con nuove sorprese. Valentina Pace torna sul set La prima novità che le anticipazioni riportano è ritorno di Elena, interpretata da Valentina Pace. L'attrice ha fatto capire attraverso un'intervista che a breve sarebbe tornata sul set di Un posto al sole. ...

Un Posto al sole anticipazioni : torna ELENA (Valentina Pace)!!! : In una recente intervista, Valentina Pace aveva fatto chiaramente capire che sarebbe tornata a breve sul set di Un posto al sole, dopo un’assenza di diversi mesi dovuta alla sua gravidanza (l’attrice ha infatti messo al mondo Matilde, la sua secondogenita). Ebbene, pare proprio che quel momento sia arrivato: in questi giorni, la Pace è apparsa in alcuni video pubblicati sui social network a chiusura della stagione produttiva di Upas, ...

Anticipazioni Un Posto al sole : Renato attratto da un'altra donna : Nell'ultima settimana di programmazione di Un posto al sole, prima della pausa estiva, verrà dato ampio spazio al personaggio di Renato Poggi. In una storyline che si preannuncia dai toni molto divertenti l'uomo inizierà ad interessarsi ad un'altra misteriosa donna. Nel frattempo ci sarà una piacevole novità per Cerruti mentre Alberto Palladini scoprirà la vera identità di Arturo Addenzio. Di seguito le Anticipazioni degli episodi di Upas che ...

Un Posto al sole - trame nuove puntate : un’occasione irripetibile : Anticipazioni Un posto al sole dal 5 al 9 agosto: Serena prende una decisione drastica Un posto al sole continua a mietere successi nonostante vada in onda da più di 20 anni ormai. Le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini appassionano i telespettatori di Rai3. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 agosto annunciano diversi colpi di scena. La situazione legale di Arturo è complicata ma Marina non vuole arrendersi e va a parlare ...

Anticipazioni un Posto al sole al 9 agosto : Clara verrà umiliata nuovamente da Alberto : L'episodio che ha visto Alberto Palladini costringere Clara ad 'intrattenere' un suo amico per ottenere la chiusura di un contratto è stato uno dei più controversi dell'intera stagione di Un posto al sole, ma a quanto pare questa torbida vicenda non è ancora terminata. In quest'ultima settimana, prima della pausa estiva, si tornerà a parlare di questa coppia e Alberto riuscirà nuovamente a ferire e umiliare profondamente la ragazza. Inoltre ...