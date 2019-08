Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla in studio Roberta Frascarelli la polizia della Malaysia sta cercando con l’aiuto di un elicottero e dei cani una ragazza inglese di 15 anni di Londra scomparsa 3 giorni da una riserva naturale del paese la famiglia di Nora poi ha detto che la giovane domenica non era nella sua camera da letto al resort Giusy nello stato meridionale leggeri sembilan la finestra era aperta e Si indaga per un ...

Tav Ultime Notizie : Renzi “Governo va avanti per voglia di poltrone” : Tav ultime notizie: Renzi “Governo va avanti per voglia di poltrone” Superato lo scoglio del decreto sicurezza bis – sul quale, in realtà, non c’erano tanti dubbi sulla tenuta del governo -, tocca alla tav. Sull’alta velocità Torino-Lione, il contrasto tra Lega e 5 Stelle è sicuramente maggiore, anche se Di Maio sembra essersi arreso definitivamente all’idea che la grande opera si farà e rimettendosi alla volontà del ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - incontro governo-sindacati del 5 agosto : Pensioni ultime notizie: Quota 100, incontro governo-sindacati del 5 agosto Sulle Pensioni ultime notizie riferiscono dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i sindacati avvenuto a Palazzo Chigi lunedì 5 agosto. L’incontro si è incentrato sugli obiettivi principali che occuperanno spazio nella prossima Manovra 2020. Dal canto loro, i sindacati hanno voluto esporre le proprie idee, in particolar modo in materia previdenziale. ...

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 Ultime Notizie : ‘Siamo alla farsa - c’è poco da ridere’ : Una nota pubblicata dal sindacato Anief denuncia, senza mezzi termini, la situazione drammatica per la Scuola pubblica italiana che si andrà a creare nel prossimo mese di settembre in relazione al numero di immissioni in ruolo autorizzate dal Ministero dell’Economia e della Finanza. Il sindacato sottolinea come ‘sulle immissioni in ruolo della prossima estate’ ci sia poco da ridere. ‘La situazione è peggiore di quello che ...

