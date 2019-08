Turismo : accordo Cina-Sicilia - nell'isola approda Ctrip (3) : (AdnKronos) - "Il fatto che Ctrip abbia scelto la Sicilia per sviluppare il suo business è per noi motivo di grande orgoglio - evidenzia il presidente di Confcommercio Sicilia Francesco Picarella - ma è anche una grande opportunità per le aziende siciliane. Loro sono alla ricerca di strutture all'in

Turismo : accordo Cina-Sicilia - nell'isola approda Ctrip (2) : (AdnKronos) - Un accordo che parte dal Turismo ma che, come sottolinea Albanese, coinvolge anche il settore enogastronomico e che "può rappresentare la svolta" per l'isola. Ctrip si impegna infatti ad allocare le sue piattaforme online e le connessioni con i media per promuovere destinazioni turisti

Turismo : accordo Cina-Sicilia - nell’isola approda Ctrip : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – Avvicinare la Sicilia e la Cina, per fare dell’isola una delle mete principali del Turismo cinese. E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato oggi a Palermo, nella sede dell’assessorato regionale al Turismo, tra Sicindustria, Confcommercio Sicilia e Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online dell’Asia. Circa 88 miliardi di fatturato, circa 150milioni di clienti, e ...

La Cina sbarca in Sicilia e la rilancia Turismo - accordo col colosso Ctrip : Dopo il viaggio di Xi Jinping a Palermo lo scorso marzo, coda della visita istituzionale a Roma con la firma del memorandum of understanding sulla Belt and Road Initiative (Via della Seta), la Cina si avviCina alla Sicilia Segui su affaritaliani.it

Turismo : siglato nuovo accordo tra Regioni Valle d'Aosta e Liguria : Genova, 8 lug. (Labitalia) - E' stato siglato ieri, domenica 7 luglio, a Portofino, dagli assessori[...]