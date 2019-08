Tuffi | Europei 2019 | piattaforma 10 metri donne | trionfa l’ucraina Sofiia Lyskun Sesta

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 6 agosto. Delusione Batki : solo sesta dalla piattaforma. Jodoin di Maria ottava. Bertocchi-Verzotto quarti nel sincro misto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.05: Ancora una Delusione, dunque, per l’Italia dei Tuffi che sta vivendo una fase clou della stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani con eliminatorie e finale del metro maschile (con Tocci e Marsaglia) e la finale del sincro donne dalla piattaforma. Buona serata 18.01: Oro europeo e carta olimpica per l’ucraina ...

Tuffi - Europei 2019 : trampolino sincro 3 metri misto - oro all’Ucraina. L’Italia è quarta con Verzotto-Bertocchi : Un peccato, ma il verdetto è stato chiaro. Non arriva ancora la prima medaglia azzurra ai campionati Europei di Tuffi 2019, da Kiev. Nel trampolino misto da tre metri, vince infatti l’Ucraina, davanti alla Germania campione uscente, mentre a sorpresa (ma con merito), la Svizzera chiude terza, di bronzo, e beffa proprio l’Italia (elvetici davanti in realtà per quasi otto punti) quarta con Elena Bertocchi e Maicol Verzotto. Gli azzurri ...

Europei Tuffi 2019 – Delusione Italia : Bertocchi-Verzotto quarti nel sincro misto da 3 metri - oro all’Ucraina : Si chiude con un quarto posto per gli azzurri la finale del sincro misto da 3 metri disputata da Elena Bertocchi e Maicol Verzotto agli Europei di Tuffi a Kiev: oro all’Ucraina Azzurri ai piedi del podio della finale sincro misto 3 metri agli Europei di Tuffi in corso di svolgimento nelle acque di Kiev. Solo un quarto posto per la coppia formata da Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, capaci di raccogliere rispettivamente un 48.60 con ...

Tuffi – Europei Kiev : Di Maria e Batki staccano il pass per la finale dalla piattaforma : Buona gara di Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma nella seconda giornata di gare agli Europei di Kiev Sono iniziati ieri gli Europei di Kiev di Tuffi: dopo il deludente flop ai Mondiali di Gwangju l’Italia va a caccia del riscatto con gli azzurri motivati a far bene. Nella seconda giornata di gare, allo Sport Center Liko, Sarah Jodoin Di Maria e Noemi Batki hanno staccato il pass per la finale dalla piattaforma ...

Tuffi - Europei 2019 : Sarah Jodoin Di Maria e Noemi Batki conquistano la finale dalla piattaforma : L’Italia porta due atlete nella finale della piattaforma femminile agli Europei di Tuffi a Kiev. La classifica, però, è inaspettata, perchè la migliore delle azzurre è Sarah Jodoin Di Maria, che ha chiuso la sua gara al quarto posto, precedendo anche la più esperta Noemi Batki, sesta in classifica e che dovrà certamente fare meglio nel pomeriggio (finale alle 17.00) per puntare ad una medaglia. Prima finale europea della carriera per la ...

