Truffa prescritta per Bossi  e Belsito | ma la Lega dovrà restituire lo stesso i 49

Fondi Lega - Cassazione : Truffa prescritta per Bossi e Belsito - ma per lui processo bis. Confermata confisca 49 milioni : Prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito che però resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello. Lo ha deciso la Cassazione che si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali. I giudici hanno anche confermato la confisca dei 49 milioni alla Lega, mentre cadono le confische ...

