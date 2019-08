Truffa in vacanza | paga 500 euro ma la casa non esiste

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Ignazio Riccio Il metodo dei malviventi è evidente: tariffe basse sui siti internet con foto false per attirare clienti e raggirarli più facilmente Nel Cilento, una delle mete turistiche più rinomate della Campania, in provincia di Salerno, continuano le truffe delle caseai danni dei villeggianti. L’ultimo episodio è stato segnalato a Marina di Camerota, in seguito a un annuncio pubblicato su un sito internet. Alcuni ignoti hanno inserito sul portale immagini di un bellissimo villaggio, sito a 30 metri dal mare, proponendo in fitto delle villette nel mese di agosto a 540. Il prezzo, molto vantaggioso rispetto al periodo di riferimento, ha attirato numerosi turisti. Il metodo dei malviventi è evidente: tariffe basse per attirare clienti e raggirarli più facilmente. Nel caso di Marina di Camerota, erano state inserire sul sito foto di un altro villaggio, ...

SettenewsWeb : E’ successo nelle scorse ore a Milano: una coppia di milanesi pubblicava foto di case per le vacanze, rubate da Int… - ABR24News : #Truffa delle 'case #vacanza', incassava #caparre e spariva: nei guai una #donna di #Pescara - il_pescara : Incassa soldi per l'affitto di case inesistenti: nei guai una donna di Pescara -