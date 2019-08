Trofeo Naranja | Valencia-Inter sabato in diretta esclusiva sul NOVE

L’Inter incontra il Valencia per il Trofeo Naranja : Un altro appuntamento internazionale per il Summer Tour 2019 delL’Inter. Il 10 agosto i nerazzurri si scontreranno, al Mestalla, con il Valencia nel “bwin Trofeo Naranja”. Lo comunica il club con una nota: “Per gli spagnoli il 2019 è un anno particolarmente importante, quello del centenario della loro fondazione. Nell’ambito delle celebrazioni di questa ricorrenza, il Valencia ha scelto di invitare L’Inter per lo storico Trofeo Naranja. ...

