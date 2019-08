Treviso | Pessina porta i libri in tribunale | chiude il cantiere del velodromo di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Nella campagna trevigiana, non più tardi di undici mesi fa, a metà settembre 2018, i vertici dello sport e del ciclismo italiani celebravano la posa della prima pietra di quello che avrebbe dovuto diventare il più imnteitaliano. Era stato dato il via a un’opera da 30 milioni di euro, da realizzare in project financing, con il compito per il concessionario di costruire e gestire per 50 anni l’impianto sportivo. Inoltre, c’era il vincolo contrattuale di ospitare un campionato del mondo su pista. Undici mesi dopo la gara è già finita. Ilè chiuso. La società che aveva vinto la gara hato iin. A Lovadina di Spresiano, una decina di chilometri a nord del capoluogo della Marca, che si fregia di essere la città della bicicletta, rimane un enorme area chiusa per lavori in corso. Che chissà quando avranno termine. E pensare che ...

