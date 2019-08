Tragedia nel ciclismo in Polonia | muore il belga Lambrecht

Cade e muore in gara - Tragedia nel ciclismo : Lambrecht, 22enne speranza belga, finisce in un fossato. L’impatto con un blocco di cemento gli è stato fatale

Tragedia nel Giro di Polonia - ciclista muore dopo una caduta provocata dal maltempo : il VIDEO degli ultimi attimi di Bjorg Lambrecht : Il maltempo tinge di nero il grande ciclismo. Non bastava il clima pazzo che ha stravolto il Giro d’Italia e il Tour de France, adesso le cattive condizioni meteo hanno causato una Tragedia ben peggiore: nel Giro della Polonia un giovane ciclista è morto in seguito a una caduta. Il giovane Bjorg Lambrecht, promessa 22enne del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa ...

Tragedia nel Giro di Polonia - ciclista muore dopo una caduta provocata dal maltempo - il VIDEO degli ultimi attimi di Bjorg Lambrecht : Il maltempo tinge di nero il grande ciclismo. Non bastava il clima pazzo che ha stravolto il Giro d’Italia e il Tour de France, adesso le cattive condizioni meteo hanno causato una Tragedia ben peggiore: nel Giro della Polonia un giovane ciclista è morto in seguito a una caduta. Il giovane Bjorg Lambrecht, promessa 22enne del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa ...

Tragedia del Raganello - 14 indagati - fu ignorata l’allerta meteo : “Non dovrebbe piovere” : La Procura della Repubblica di Castrovillari ha emesso l'avviso di conclusione indagini per la Tragedia delle gole del Raganello, nel Cosentino, i cui lo scorso anno morirono dieci persone per un'onda anomala causata dal maltempo. Gli indagati sono in tutto 14 tra cui amministratori locali, operatori turistici e guide.Continua a leggere

Maltempo nel Lazio : grosso pino crolla a Guidonia - Tragedia sfiorata : Il Lazio è una delle regioni più colpite da questa ondata di Maltempo in azione da ieri sulla penisola. Forti temporali caratterizzati da frequenti fulminazioni e raffiche di vento intense si sono...

Maltempo Roma. Tragedia nella notte : muore una donna a Focene : Maltempo Roma – Nubifragi e le bombe d’acqua stanno interessando in particolare il centro Italia. Una donna e’ morta a Fiumicino, sul litorale laziale, dopo essere stata sbalzata via con la sua auto in strada. Allagamenti in metro a Roma. Maltempo Roma. Tragedia nella notte: muore una donna a Focene La Tragedia è avvenuta nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una tromba d’aria. Una giovane ...

Tragedia nel Leccese : 2 donne morte folgorate mentre annaffiavano le piante in giardino : Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica a Nardò, in Salento. Secondo quanto si apprende, la prima donna è rimasta folgorata mentre stava innaffiando delle piante in giardino, toccando accidentalmente il cavo dell’energia elettrica; l’altra donna, accorsa per prestare aiuto alla vicina, è stata colpita da un’altra scossa elettrica ed è morta. Sul posto sono accorsi gli ...

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo nella discoteca durante la festa della pallanuoto : Due morti sudcoreani e nove atleti feriti, nessuno grave: "Ballavamo ed è crollato il pavimento". Soppalco abusivo

Tragedia nel mondo della boxe : pugile muore a 28 anni a causa delle ferite rimediate in un incontro : Tragedia nel mondo della boxe: muore a 28 anni il pugile russo Maxim Dadashev Il mondo della boxe piange la scomparsa di Maxim Dadashev: il pugile russo, 28enne, si è spento oggi a causa delle ferite rimediate nel suo ultimo incontro, di venerdì scorso, contro Subriel Matias, per i superleggeri Ibf nel Maryland. E’ stato l’allenatore di Dadashev a chiedere di interrompere il match, all’undicesima ripresa: il pugile russo ...

Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio - lo show di Cellino - la nuova maglia della Sampdoria : Tragedia NEL mondo DEL calcio – Una nuova Tragedia sconvolge il mondo del calcio. Un terribile lutto ha colpito Paolo Codognola, ex portiere del Chievo, la figlia 17enne è infatti morta in Grecia, dove stava trascorrendo una vacanza insieme alla madre, come riporta l’Arena è stata stroncata da una malattia fulminante, fatale probabilmente uno choc anafilattico provocato (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) LO show DI Cellino – ...

Tragedia nel mondo del calcio - figlia 17enne di ex portiere muore in vacanza in Grecia [NOME e DETTAGLI] : Una nuova Tragedia sconvolge il mondo del calcio. Un terribile lutto ha colpito Paolo Codognola, ex portiere del Chievo, la figlia 17enne è infatti morta in Grecia, dove stava trascorrendo una vacanza insieme alla madre, come riporta l’Arena è stata stroncata da una malattia fulminante, fatale probabilmente uno choc anafilattico provocato dalla puntura di un insetto o la meningite: dopo tre giorni di sofferenza la giovane è morta in ...

Ex Ilva - nuovo incidente senza feriti nello stabilimento di Taranto. Usb : "Sfiorata un'altra Tragedia - ora basta" : Il sindacato denuncia: "il carroponte 5 ha perso pinza e bozzello che sono precipitati al suolo: solo per un caso non ci sono feriti"

Weekend di Tragedia sulle strade italiane. Dieci giovani vittime nel giro di poche ore : Week-end drammatico sulle strade italiane. Dieci vittime di giovane età, oltre ai feriti (fra cui due gravi), hanno perso la vita in incidenti stradali nella notte fra sabato e domenica.Cinque sono i ragazzi che hanno perso la vita a Jesolo, in provincia di Venezia. Tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e 23 anni sono morti e una giovane è rimasta ferita dopo che la loro auto è finita nel canale dopo che il conducente ha perso ...

Trapani : Tragedia nella notte - due fratellini morti in un incidente stradale : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...