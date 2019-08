Traffico Roma del 06-08-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 11 : 30 : TORNATI SOCRREVOLI IL GRA ED IL TRATTO URBANO DELL A24. SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO BREVI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER Traffico TRA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA DA VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. POSSIBILI I DISAGI ...

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 10 : 30 : INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST SCORREVOLE IL GRA. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER Traffico TRA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. FINO AL 10 AGOSTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FASCIA NOTTURNA, E’ CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO ...

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 10 : 00 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE, ANCHE SE DA POCO RIMOSSO, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNA IL Traffico TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO IL CENTRO. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER Traffico TRA TANGEZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. CODE ...

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE, ANCHE SE DA POCO RIMOSSO, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNA IL Traffico TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO IL CENTRO. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER Traffico TRA TANGEZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. CODE ...

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09 : 00 : PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA ANAGNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE. . IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI UNA MANIFESTAZIONE IN ...

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 08 : 30 : PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA ANAGNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE. . IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI UNA MANIFESTAZIONE IN ...

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico ANCORA SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL GRA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico DA FIORENTINI A PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL 2 SETTEMBRE E’ CHIUSA AL ...

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico ANCORA SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL GRA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico DA FIORENTINI A PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL 2 SETTEMBRE E’ CHIUSA AL ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 20 : 00 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER PESCACCIO IN CARREGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA LAURENTINA. UN INICIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DI TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. DALLE 21.00 FINO ALLA MEZZANOTTE “RIEVOCAZIONE DEL MIRACOLO DELLA NEVE” A SANTA MARIA MAGGIORE. ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 19 : 30 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER PESCACCIO IN CARREGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA LAURENTINA. UN INICIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DI TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. DALLE 21.00 FINO ALLA MEZZANOTTE “RIEVOCAZIONE DEL MIRACOLO DELLA NEVE” A SANTA MARIA MAGGIORE. ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 19 : 00 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18 : 30 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18 : 00 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 17 : 30 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ ...