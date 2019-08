Tornano forti temporali sulle Alpi | martedì 6 Agosto

Fonte : retemeteoamatori

(Di martedì 6 agosto 2019) Una vasta depressione atlantica con minimo sul Regno Unito è in avvicinamento sulla nostra penisola e richiama aria piu’ umida ed instabile sui nostri settorini. Avremo infatti nella giornata odierna un calo dei geopotenziali con possibilità disue prema anche le pianure limitrofe. le aree a rischio col 2 a maggior rischioseveri indicati da Estofex In queste zone infatti avremo un potenziale d’innesco moderato attorno ai 1500J/kg e una discreta vorticità in quota che permetterà la formazione di multicelle temporalesche con rischio nubifragi (locali flash flood con possibili accumuli over 100mm, attenzione per frane o colate di fango dai rilievi), grandine di media taglia e raffiche di vento. In caso di sconfinamentialte pianure del Nord non è da escludere la formazione di supercelle. Accumuli pluviometrici per ...

