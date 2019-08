TIM potrebbe prorogare il periodo gratuito di TIMMUSIC Platinum con l’offerta Young Senza

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Papà Higuain : 'Potrebbe chiudere qui' - ulTIMe notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie: il padre di Higuain ha sottolineato come il figlio potrebbe chiudere la sua avventura in Europa a Torino.

Calciomercato Roma News/ Papà Higuain : 'Potrebbe chiudere alla Juve' - ulTIMe notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: il padre di Gonzalo Higuain non ha escluso la possibilità che il figlio possa chiudere la carriera a Torino.

TIMo Werner - 23 anni - 50 gol in tre anni e gioca in nazionale. Ma potrebbero non bastare 70 milioni : Sfumata la possibilità di avere Mauro Icardi, sarebbe dunque Timo Werner l’attaccante da 30 gol che il Napoli starebbe cercando di portare a casa. Il bomber 23enne che ha una media gol pazzesca: 50 gol in 93 presenze collezionate in tre anni, cioè più di mezzo gol a gara.Secondo le ultime notizie gli azzurri hanno riavviato i contatti con il suoi entourage per capire la disponibilità a trasferirsi in Italia. Timo ha una clausola ...

L’ulTIMa stagione di Lucifer sarà divisa in due parti? Netflix potrebbe seguire l’esempio di Arrested Development : Dopo aver ordinato altri sei episodi, Netflix potrebbe dividere l'ultima stagione di Lucifer in due parti? La possibilità c'è poiché già in passato la piattaforma ha adottato questo sistema. Solitamente Netflix pubblica la stagione intera di un suo prodotto in un'unica tranche, per permettere poi agli utenti di guardarla nell'arco di un massimo di trenta giorni e decidere se rinnovarla o cancellare. La quinta stagione della comedy Arrested ...

Manifest ulTIMa puntata 31 luglio - anticipazioni : i passeggeri potrebbero morire nel 2024 : Nella prima serata di mercoledì 31 luglio Canale 5 trasmetterà i quattro episodi conclusivi della prima stagione di Manifest, la serie statunitense in onda sull'emittente NBC. Contrariamente alla programmazione annunciata giorni fa quando erano previsti due episodi il 31 luglio - seguiti dal debutto dello spin-off di Grey's Anatomy, Station 19 - e gli ultimi due il 7 agosto, Mediaset ha optato per una 'maratona' che si protrarrà fino a ben oltre ...

Juventus - questa potrebbe essere la setTIMana decisiva per capire il futuro di Lukaku : Da alcune settimane, alla Juventus è accostato il nome di Romelu Lukaku. Quello per il belga sembra essere un vero e proprio intrigo visto che oltre ai bianconeri su di lui ci sarebbe anche l'Inter. Il futuro di Lukaku potrebbe risolversi presto visto che il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto e perciò chi lo vorrà probabilmente dovrà risolvere tutto nel giro di questa settimana. Da oggi potrebbe scattare il periodo decisivo per capire ...

Scuola - supplenze e TFA sostegno ulTIMe notizie : Governo potrebbe aprire le porte ai 14mila specializzandi : La questione sostegno rappresenta uno dei grandi problemi della Scuola. In merito alle ore buche del sostegno e alla carenza di personale docente qualificato, il deputato di Forza Italia, Antonio Pentangelo ha presentato un’interpellanza al Governo Lega-M5S all’interno della quale si chiede all’esecutivo di immettere subito in ruolo i 14.000 docenti, ancora studenti TFA. Il percorso tirocinante è appena giunto alla conclusione ...

Vasco Rossi rivela : “La mia prossima canzone potrebbe essere l’ulTIMa” : In due post su Instagram tratti dal suo nuovo libro, il rocker di Zocca confessa l’arrivo di una “canzone definitiva” che potrebbe porre fine alla sua lunga carriera. “Non ho altri interessi. La musica e` sempre stata la mia vita. Tutta la mia vita. Solo che oggi sono più rilassato, più distaccato. Tutto quello che volevo dire l’ho detto, l’ho fatto. Ho scritto canzoni che mi appagano”. Così Vasco Rossi rivela ai suoi followers sui ...

Vasco Rossi : «La prossima canzone potrebbe essere (davvero) l’ulTIMa» : Vasco Rossi alla sua ultima canzone, quella che avrebbe messo un punto alla sua produzione artistica, ha pensato diverse volte. Poi, però, la spinta creativa lo travolgeva come un’onda impazzita e si ripartiva daccapo, come se quel pensiero non lo avesse mai sfiorato. Stavolta, però, le cose potrebbero andare diversamente. A rivelarlo è lo stesso Vasco che, in un lungo post su Instagram, riporta un estratto di Non Stop – Le mie ...

Cruciani : 'La prossima stagione de La Zanzara potrebbe essere l'ulTIMa' : Il conduttore del fortunatissimo programma La Zanzara di Radio 24, Giuseppe Cruciani, ha rilasciato un'intervista a Tvblog in cui ha lasciato intendere che la prossima stagione potrebbe essere l'ultima. Forse l'ultimo anno per la trasmissione di Cruciani e Parenzo Senza troppi giri di parole, il conduttore della storica trasmissione radiofonica ha dichiarato che il prossimo anno con tutta probabilità sarà l'ultimo de La Zanzara. Anche se ...

La Zanzara chiude - Giuseppe Cruciani : “L’anno prossimo potrebbe essere l’ulTIMo” : L’annuncio arriva inaspettato. Uno dei programmi radiofonici di maggior successo degli ultimi anni in Italia, sta probabilemente per chiudere i battenti. A rivelarlo è Giuseppe Cruciani che, in una lunga intervista a TvBlog, dà la notizia che spiazza i tantissimi fedeli ascoltatori del suo “La Zanzara”. Quella che inizierà a settembre, a meno di cambiamenti in corsa, sarà la stagione finale per l’irriverente salotto radiofonico di ...

La Zanzara chiude - Giuseppe Cruciani : “L’anno prossimo potrebbe essere l’ulTIMo” : L’annuncio arriva inaspettato. Uno dei programmi radiofonici di maggior successo degli ultimi anni in Italia, sta probabilemente per chiudere i battenti. A rivelarlo è Giuseppe Cruciani che, in una lunga intervista a TvBlog, dà la notizia che spiazza i tantissimi fedeli ascoltatori del suo “La Zanzara”. Quella che inizierà a settembre, a meno di cambiamenti in corsa, sarà la stagione finale per l’irriverente salotto radiofonico di ...

Milan - Nemanja Matic potrebbe essere l'ulTIMo tassello per una formazione competitiva : La scorsa stagione il Milan ha chiuso un solo punto alle spalle dei rivali dell'Inter, perdendo la qualificazione alla Champions League, provocando le dimissioni dell'ex allenatore Gennaro Gattuso. Il Milan ha quindi optato per un accordo con la UEFA, accettando un divieto di un anno che li esclude dall'Europa League a seguito di violazioni delle regole del Fair Play finanziario. Pertanto i rossoneri si concentreranno esclusivamente sulle ...

AC/DC : il nuovo tour potrebbe essere annunciato la prossima setTIMana : Sono già alcuni mesi che si parla del ritorno sulle scene degli AC/DC: per la band di Angus Young sono state confermate le voci sul nuovo disco e anche sul tour imminente che vedrà la band in giro per una serie di date tra la fine dell'anno e il 2020. Secondo alcune indiscrezioni, la prossima settimana potrebbe essere annunciato ufficialmente il tour. In attesa dell'annuncio ufficiale Da oggi tutti i fan degli AC/DC potranno far partire un ...