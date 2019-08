The Terror | inizia la seconda stagione della serie tv horror

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Niccolò Sandroni Ladi Theè in arrivo su Amazon Prime Video, Latv prodotta da Ridley Scott si conferma inquietante e originale Theè unatv antologica prodotta da Ridley Scott, che ha avuto la sua primaun anno fa, con protagonista Jared Harris. Nel primo capitolo di questatv abbiamo visto come il generesia stato trattato in modo più sofisticato rispetto ad altri titoli quali AmericanStory, The Walking Dead o Penny Dreadful. Nei primi dieci episodi, basati sul romanzo di Dan Simmons, Theè stata ambientata a metà ottocento ed incentrata sugli ammutinamenti delle imbarcazionimarina militare inglese e misteriosi eventi che si verificavano tra i ghiacci dell’Artico. Oltre alla cura per i costumi e per il tonosempre in crescendo, uno dei punti di forzafu ...

Uberbored_80 : @PrimeVideoIT Uhm diversi, a noi sono piaciuti molto The Expanse, Jack Ryan, The Terror e Patriot ?? - awareseb : RT @captblicero: A #ElPaso c'è stata l'ennesima strage suprematista e razzista. Anche questa volta le ispirazioni dell'attentatore erano… - _bianconiglio_ : Ho appena guardato l’episodio S01E10 di The Terror! #tvtime -