The Rookie - Afton Williamson ha lasciato la serie per aver subito atti di razzismo e molestie sessuali : L'ondata di scandali continua a imperversare nei programmi tv americani. Nonostante sia da tutti auspicato un miglioramento dei rapporti tra i membri del cast di una serie all'interno del set, la stagione 2019/20 si apre con l'ennesima vicenda riprovevole.La serie tv toccata da un nuovo scandalo è The Rookie, la produzione con Nathan Fillion nei panni di un uomo di quarant'anni che decide di diventare poliziotto finendo per essere la recluta ...

Molestie e bullismo sul set di The Rookie - Afton Williamson svela i retroscena del suo addio e spiega perché non tornerà : Grossi guai per la produzione di The Rookie. Dopo che la ABC ha rinnovato la serie con Nathan Fillion per la seconda stagione, Afton Williamson ha annunciato che non farà più parte del cast. La notizia era giunta una settimana fa, ma nessuno poteva immaginare i motivi che avrebbero spinto l'attrice a prendere questa decisione. Diverse ore fa, l'interprete dell'Agente Talia Bishop ha condiviso un lungo post su Instagram in cui ha spiegato ai suoi ...

NBA Awards 2019 : Giannis Antetokounmpo MVP della regular season - Luka Doncic Rookie of The Year : Sono stati assegnati nella notte gli NBA Awards per la stagione 2018-2019, ultimo pezzo dell’annata appena trascorsa con il titolo vinto dai Toronto Raptors, per quella che si è rivelata la prima volta assoluta per una franchigia non americana. Il titolo di MVP della regular season se lo aggiudica Giannis Antetokounmpo: autore di una strepitosa stagione con i Milwaukee Bucks, con 27.7 punti e 12.5 rimbalzi di media nelle prime 82 partite ...

