Terremoto Tav | la crisi è vicina Salvini ai suoi | Restate in Italia

Terremoto California - la scossa in diretta TV - il panico di due giornalisti : “Credo che dovremmo andare sotto il tavolo” [VIDEO] : Due giornalisti di Los Angeles sono stati sorpresi dal Terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud della California nelle scorse ore, l’ennesimo di un lungo sciame sismico che sta gettando la popolazione nel panico per l’arrivo del “Big One”. Sara Donchey e Juan Fernandez erano in diretta per il notiziario di KCAL 9 della CBS quando si è verificata la scossa. Nel video già diventato virale, che trovate in fondo all’articolo, Donchey dice ai ...