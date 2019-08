Tav | Di Maio | Il Parlamento è l' unico che può fermare l' opera

Di Maio : il Parlamento è l'unico che può fermare la Tav | Calenda chiama Pd e FI : lasciamoli soli a votare - cadrà il governo : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. L'ex ministro detta la strategia: uscire da Palazzo Madama per "scoprire" le carte di leghisti e pentastellati sul testo M5s.

Tav - Di Maio : mozione impegna Parlamento : 14.42 "Noi voteremo la nostra mozione convintamente.Il Pd voterà sì alla sua mozione e vedremo cosa succede". Lo ha detto il vicepremier Di Maio, sul voto di domani in Senato sulla Tav. "E' un regalo da 2,2 miliardi a Macron", ha aggiunto. "La mozione impegna il Parlamento perché solo il Parlamento può fermare la Tav. Conte lo ha detto chiaramente, non so cosa c'entri il governo". "Riceviamo attacchi ogni giorno ai ministri, al reddito di ...

Salvini usa la Tav per tentare di separare il M5s di Di Maio da quello di Dibba : Roma. Sarà che ormai Rino Formica è sdoganato perfino dagli ortodossi del M5s (“Voto sì alla fiducia perché la politica è sangue e merda”, dice il No Tav Alberto Airola), ma a metà pomeriggio i senatori di Forza Italia e Fratelli d’Italia cominciano a confessare che “sì, davvero dalla Lega ci è arri

Sondaggio-Tav - disastro per Luigi Di Maio e M5s : il 70% favorevole - anche gli elettori grillini : Tav o non Tav? Il governo gialloverde, nonostante i dissidi tra Lega e Cinque Stelle, sembra intenzionato a dare il via libera all'Alta Velocità Torino-Lione (mercoledì, però, si voterà sulla folle mozione grillina contro l'alta velocità: insomma la maggioranza vota contro se stessa). Ma tant'è, anc

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...

Di Maio bacchetta Salvini su migranti - Tav e giustizia : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio questa mattina ha inaugurato il percorso di formazione dei navigator e ha avuto modo di rispondere anche alle domande dei giornalisti, ovviamente più interessati ad altri argomenti caldi del periodo come le discussioni sulla riforma della giustizia, il decreto sicurezza bis e sulla Tav, che sono tutti terreni di scontro tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle.Per quanto riguarda la riforma della giustizia, ...

Navigator - i campani esclusi dalla formazione : “Non vogliamo essere merce di un Tavolo politico tra Di Maio e De Luca” : “Lì ci sono i nostri colleghi, abbiamo vinto il concorso insieme a loro ma non possiamo iniziare la formazione”. Protesta di una delegazione dei 471 Navigator campani, che oggi non hanno potuto prendere parte all’avvio della formazione all’Auditorium Parco della Musica a Roma perché il presidente della Regione Vincenzo De Luca non ha ancora firmato, a differenza di tutte le altre regioni italiane, la convenzione con ...

Di Maio bacchetta Salvini su migranti - Tav e giustizia : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio questa mattina ha inaugurato il percorso di formazione dei navigator e ha avuto modo di rispondere anche alle domande dei giornalisti, ovviamente più interessati ad altri argomenti caldi del periodo come le discussioni sulla riforma della giustizia, il decreto sicurezza bis e sulla Tav, che sono tutti terreni di scontro tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle.Per quanto riguarda la riforma della giustizia, ...

Di Maio : "Parlamento può fermare Tav" - poi attacca l’Agcom : Luigi Di Maio torna a parlare in diretta Facebook e lo fa per una serie di comunicazioni che spaziano dalla Tav al gioco d’azzardo. Il vicepremier ha ribadito la posizione del Movimento 5 Stelle in vista del voto in Parlamento sulla Tav: i pentastellati voteranno no, ma rispettano la posizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Qualcuno dice che così stiamo sfiduciando Conte, io voglio dirlo chiaramente: c'è piena fiducia in ...

Governo - Di Maio : “Escludo totalmente che il governo cada prima di settembre”. Mozione sul Tav : non solo M5s - anche Pd e Forza Italia : Il decreto Sicurezza bis prima, poi le mozioni sul Tav. Così il 6 e il 7 agosto, il governo sarà chiamato a una doppia prova sul provvedimento caro alla Lega – e sul quale potrebbero verificarsi alcune defezioni nei Cinque Stelle – e sul No all’Alta Velocità proposto dall’altra anima del governo che verrà discusso assieme alla Mozione per il Sì del Pd. Luigi Di Maio si dice tranquillo sul decreto di stampo leghista e a ...

Tav - Di Maio : destra-sinistra alleati : 21.19 Sulla mozione sulla Tav in Aula "si dovrebbe decidere ad armi pari, perché così avremmo i voti per bloccare la Tav. Se si vuole vincere contro di noi bisogna allearsi con i nemici di sempre, mettendo la destra e la sinistra assieme, che ancora una volta dimostreranno di essere d'accordo su tutto e soprattutto sugli sprechi". Lo dice in un video su Fb il vicepremier Di Maio. "Il Governo non poteva fare altro -dice Di Maio-ma il Parlamento ...

Tav - Luigi Di Maio : “Nessuna crisi e fiducia in Conte - governo non poteva fare altro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla questione Tav e assicura la sua massima fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo il capo politico del M5s, il presidente del Consiglio e il governo sono stati costretti a dire sì all'alta velocità Torino-Lione. Infine Di Maio sostiene che non c'è nessuna crisi nel governo, ma solo all'interno della Lega.Continua a leggere

Tav - Di Maio : “Crisi? Di chi vota con Pd e FI. Ad armi pari passerebbe la mozione M5s” : “Il Parlamento può fermare la Tav. Qualcuno dice che così stiamo sfiduciando Conte, io voglio dirlo chiaramente, c’è piena fiducia in Conte. Qualcuno parla di crisi di governo, ma quale crisi di governo? Al massimo parliamo di una crisi di qualche partito che vota insieme al Pd e a Berlusconi un regalo a Macron. Che voterà insieme a quei partiti che ci hanno fatto il Jobs Act o la legge Fornero, assieme a chi è salito ...

Tav ultime notizie : Di Maio “Lega non ha i numero per andare da sola” : Tav ultime notizie: Di Maio “Lega non ha i numero per andare da sola” Continuano a piovere le dichiarazioni sulla tav. Dopo l’ok di Conte è scoppiata l’ennesima crisi interna alla coalizione di governo con la Lega che, per ora, vince tanto sul fronte delle politiche messe in atto sia su quello squisitamente elettorale. Tav, ultime notizie: una battaglia decisiva per i 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle cerca di correre ai ripari ...