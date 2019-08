Tanti auguri Geri Halliwell | la splendida Ginger Spice compie 47 anni

Tanti auguri Napoli il non-luogo dove uscire di senno è cosa buona e giusta : Tanti auguri a noi, fratelli e sorelle nel Napoli, la ragione non necessaria, negli ultimi novantatré anni, di un gigante racconto collettivo. Nel mezzo del calciomercato più sognante degli ultimi decenni, onirico fino a renderci esausti della nostra immaginazione, il Napoli rimane l’origine delle nostre storie vissute o inventate, tramandate e modificate. Finché se ne parlerà col piacere di sovvertire qualunque valore umano, la ruota di questo ...

Tanti auguri a…Marek Hamsik - simbolo del Napoli sbarcato in Cina : due curiosi record per lo slovacco : Marek Hamsik è stato uno dei calciatori più amati dai tifosi del Napoli negli ultimi anni. Anzi, lo è ancora e lo sarà sempre. Nato a Banska Bystrica, in Slovacchia, il 27 luglio 1987, Marek Hamsik dimostra fin da piccolo il suo talento. Lo Slovan Bratislava lo fa esordire tra i professionisti e il Brescia lo porta in Italia. Disputa 3 stagioni con le Rondinelle mettendosi in mostra soprattutto nell’ultima con 10 reti. Cercato da ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri ad Angelo ‘soldatino’ Di Livio : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Angelo Di Livio, che compie 53 anni. ImporTanti esperienze per lui specie con le maglie di Padova, Juventus e Fiorentina, è soprannominato ‘soldatino‘ per la sua particolare andatura nella corsa, ma è un nomignolo poi utilizzato per sottolineare il suo spirito di sacrificio. Dopo le giovanili alla Roma, esordisce coi ‘grandi’ alla ...

Tanti auguri a…Daniele De Rossi - l’ex capitano della Roma compie 36 anni : nuova avventura con il Boca : Nato il 24 luglio 1983, Daniele De Rossi compie oggi 36 anni. Una vita in giallorosso dalle giovanili a 16 anni fino a questa estate. In diciotto anni con la Roma ha disputato 614 partite realizzando 63 gol. Per lui anche 117 gettoni in Nazionale, 21 reti e il Mondiale del 2006 vinto. Miglior giovane italiano nel 2006, miglior calciatore italiano nel 2009. Un centrocampista completo: forte fisicamente, forte tecnicamente, buona visione di ...

Tanti auguri a…Dino Baggio : da incubo della Juventus al teatro con la moglie : Dino Baggio nasce il 24 luglio del 1971. Ebbe la sfortuna di giocare in un periodo in cui un altro Baggio faceva magie, ma fu comunque un ottimo centrocampista. A soli 13 anni viene notato dagli scout del Torino e fa la trafila nelle giovanili, esordendo in Serie A a 19 anni. Viene acquistato dalla Juventus e girato in prestito all’Inter prima di tornare alla base giocando due stagioni. Le sue migliori partite con i bianconeri sono ...

Sergio Mattarella compie 78 anni : Tanti auguri Presidente : auguri Presidente. Sono passati 78 anni da quando nacque nella sua Palermo. E ne ha viste di cose in questa Italia così bella e così bistrattata, in primis proprio da certi italiani. E, ahinoi, ne ha viste più brutte che belle. Eppure è lì con grande senso di responsabilità a guidare il Paese. A difendere lo Stato, l’Italia tutta: da Pantelleria a Bolzano. E oggi, come fece Lei il 5 Marzo scorso per i nostri 18 anni, le facciamo i nostri ...

Tanti auguri a…Claudio Lopez - la nuova vita del “Pjojo” ad alta velocità : memorabile coreografia di Aserejé : Un’ottima carriera quella di Claudio Lopez, attaccante argentino di Valencia e Lazio, tra le altre. Nato a Rio Tercero, nella provincia di Cordoba il 17 luglio 1974, inizia nelle giovanili dell’Estudiantes per poi passare al Racing Club di Avellaneda. Nel 1996 arriva la chiamata europea. E’ il Valencia di Claudio Ranieri a scommettere su di lui. E “el Pjojo” (il Pidocchio) ripagherà la fiducia. Una Coppa del ...

Tanti auguri a…Fabio Paratici - il direttore sportivo della Juventus compie 47 anni : quale sarà il regalo? : Fabio Paratici è ormai uno dei dirigenti più conosciuti e apprezzati sia in Italia che all’estero. L’attuale direttore sportivo della Juventus compie oggi, 13 luglio, 47 anni. Ex difensore di Piacenza, Pavia e Brindisi tra le altre, ha avuto molta più fortuna da dirigente che da calciatore. Il suo colpo più importante a livello tecnico e mediatico è senza dubbio Cristiano Ronaldo. Paratici è uno di quei direttori sportivi che ...

Tanti auguri a… Antonio Cassano : tra magie e ‘cassanate’ - croce e delizia in campo e fuori : Oltre a Christian Vieri, compie gli anni oggi un altro talento italiano passato alla storia non soltanto per le sue giocate in campo: è infatti il 37° compleanno di Antonio Cassano. Considerato da molti l’erede di Baggio, e nato in un’epoca piena di calciatori fantasiosi italiani (tra cui Totti con cui ha giocato insieme alla Roma), non ha espresso appieno il suo potenziale a causa del suo carattere eccessivamente fuori dalle ...

Tanti auguri a… Hernan Crespo - quanti gol in Serie A! : Lui, più di tutti, ha sicuramente avuto modo di vivere, da diverse ‘angolazioni’, il fascino e la bellezza della Serie A a cavallo del nuovo millennio: il periodo delle cosiddette ‘sette sorelle’. Hernan Crespo compie oggi 44 anni, l’attaccante argentino ha giocato tra le migliori squadre italiane quando il nostro campionato aveva molto da dire. Cresciuto in patria, al River Plate, è il Parma a scoprirlo. In ...

Tanti auguri a… Alberto Gilardino : il suo compleanno più bello? Nel 2006… : “Il pallone arriva a Gilardino che la può tenere vicino alla bandierina…” continuate voi, tanto non c’è italiano sulla faccia della terra che non conosca il prosieguo di quella storica frase di Caressa. Il finale lo conosciamo, di quella gara e di quel Mondiale, ragion per cui sarà sicuramente uno dei giorni, calcisticamente parlando, più belli per ogni tifoso azzurro. Ma, senza timore di smentita, siamo sicuri che ...

Tanti auguri a… Ruud Van Nistelrooij - il centravanti d’area per eccellenza : Il centravanti d’area per eccellenza. Quello del posto giusto al momento giusto, quello del tocco ‘fortuito’, del senso del gol. Queste le caratteristiche di Ruud Van Nistelrooij, che compie oggi 43 anni. ‘Gemello’ di un altro attaccante, sempre olandese e nato lo stesso giorno dello stesso anno: Patrick Kluivert, per cui abbiamo parlato in altra pagina. Differenti le carriere dei due. Van Nistelrooij, ...

Rosa Perrotta e la sorpresa a Pietro Tartaglione : "Tanti auguri papà!" : Continua a crescere il pancione di Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne dal momento della sua scelta sul Trono felicemente fidanzata con il compagno e futuro papà Pietro Tartaglione - papà al quale Rosa ha voluto rivolgere degli auguri molto particolari.Proprio oggi infatti si celebra San Pietro. In onore del suo onomastico, Rosa ha deciso di addobbarsi il ventre con una scritta particolare, poi immediatamente pubblicata su Instagram, ...