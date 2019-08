Tale e Quale Show 2019 | arriva la versione ‘nip’

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 6 agosto 2019) Carlo Conti -Carlo Conti comincia a scaldare i motori per: dopo l’annuncio del cast di vip che faranno parte della nona edizione, in partenza venerdì 13 settembre su Rai1, il conduttore toscano ha dichiarato che loquest’anno darà spazio anche alla gente comune. L’importante novità sarà il fulcro di una puntata speciale del programma dedicato alle imitazioni dei cantanti più celebri. “(…) In realtà c’è una sorpresa. Dal 13 settembre faremo 9 puntate del programma, poi ci fermeremo per una partita della Nazionale, ma dopo avremo un’altra puntata che sarà speciale e si chiamerà ‘Tali e Quali’. I protagonisti saranno gli imitatori del web. Saranno i 12 più bravi tra quelli che ci avranno mandato dei video con le loro imitazioni”. ha annunciato Conti a Sorrisi. Dopo l’elezione ...

