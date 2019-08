SuperQuark – Quinta puntata del 31 luglio 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Quinta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Quinta puntata | 31 luglio 2019 Apre la Quinta puntata il documentario naturalistico della BBC che giungerà in India, nella riserva di Bandhavgarh, […] L'articolo SuperQuark – Quinta puntata del 31 luglio 2019 – ...

SuperQuark - con Piero Angela puntata del 7 agosto anticipazioni : Il classico dell’estate, SuperQuark si ripresenta per il suo settimo appuntamento di questa stagione mercoledì 7 agosto alle 21,25 su Rai1. Piero Angela come di consueto ci guida davanti alle meraviglie scientifiche e della natura capaci di incollare al teleschermo milioni di telespettatori. SuperQuark, anticipazioni e pinguini Si comincia con il documentario d’apertura che realizzato dalla BBC racconta il “dietro le ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 24 luglio vince SuperQuark con 1.7 milioni : vince la gara agli Ascolti di mercoledì 24 luglio Superquark, su Rai1, con 1 milione 783mila telespettatori e l’11.01% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la serie Manifest ha raccolto 1 milione 596mila spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai3 l’appuntamento con “Chi l’ha visto? Speciale” ha registrato 1 milione 368mila spettatori con l’8.2% di share, e a seguire la puntata di Narcotica, con Nicola ...

SuperQuark – Quarta puntata del 24 luglio 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Quarta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. Mercoledì scorso il programma non è andato in onda per ricordare e commemorare la scomparsa di Andrea Camilleri. SuperQuark | Quarta puntata | […] L'articolo SuperQuark – Quarta puntata del 24 luglio 2019 – Con Piero Angela – ...

SuperQuark - non va in onda/ Al suo posto "Conversazione su Tiresia" con Camilleri : SuperQuark oggi non va in onda. Al posto della trasmissione scientifica con protagonista Piero Angela, verrà trasmesso "Conversazione su Tiresia".

SuperQuark – Terza puntata del 10 luglio 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Terza puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Terza puntata | 10 luglio 2019 Per la Terza puntata il documentario d’apertura della BBC è dedicato ai leoni, l’obiettivo è […] L'articolo SuperQuark – Terza puntata del 10 luglio 2019 – Con Piero Angela ...

SuperQuark : stasera su Rai 1 la seconda puntata della nuova stagione : Pinguini imperatore, protesi ortopediche e start-up digitali, saranno questi i temi della seconda puntata dello storico programma condotto da Piero Angela.

SuperQuark 2019 seconda puntata : anticipazioni 3 luglio : SuperQuark 2019 seconda puntata. Da mercoledì 3 luglio in prima serata su Rai 1 torna il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2019 seconda puntata: pinguini imperatore La seconda puntata di SuperQuark si aprirà con il documentario ...

SuperQuark – Seconda puntata del 3 luglio 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Seconda puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Seconda puntata | 3 luglio 2019 Ad aprire la puntata, il documentario naturalistico della BBC, della serie dedicata alle “Dinastie”. Girato […] L'articolo SuperQuark – Seconda puntata del 3 luglio 2019 – Con Piero ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 26 giugno Piero Angela torna con SuperQuark e vince il prime time : vince la gara agli Ascolti di mercoledì 26 giugno ‘Superquark‘ su Rai 1 con 2.257.000 telespettatori e uno share del 12,95%. Ascolti tv prime time Canale 5 con la prima puntata della serie tv ‘Riviera‘, ha ottenuto 1.880.000 telespettatori e uno share dell’11,40%, mentre Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ ha guadagnato il terzo gradino del podio grazie a 1.627.000 telespettatori e il 9,83% di share. Su Rai ...

Ascolti TV | Mercoledì 26 giugno 2019. Basta il 13% a SuperQuark per vincere - Riviera parte con l’11.4%. I Legnanesi 5.9% : Riviera Nella serata di ieri, Mercoledì 26 giugno 2019, su Rai1 il debutto della nuova stagione di Superquark ha conquistato 2.257.000 spettatori pari al 13% di share (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno). Su Canale 5 l’esordio della serie Riviera ha raccolto davanti al video 1.880.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Un’Estate in Provenza ha interessato 1.487.000 spettatori pari all’8% di share. Su ...

SuperQuark : Piero Angela riparte con la pizza perfetta e il cambio di sesso : Piero Angela Lo scorso 22 dicembre ha spento 90 candeline ma per Piero Angela non è ancora arrivato il momento di andare in pensione. Il divulgatore scientifico più amato della tv è, infatti, pronto a tornare in onda, da questa sera su Rai1, con un nuovo ciclo di SuperQuark. Sulle note dell’inconfondibile Aria dalla Suite n°3 in re maggiore BWV 1068 di Johann Sebastian Bach, la storica trasmissione in onda sin dal lontano 1995 e con ...