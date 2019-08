Stadio della Roma | assist della Regione Lazio ai giallorossi | si giochi anche se la

Stadio della Roma - dodici a processo tra cui l’imprenditore Parnasi e due politici : dodici rinvii a giudizio e tre patteggiamenti. È quanto deciso dal gup di Roma nell’ambito del filone principale dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. A giudizio, tra gli altri, l’imprenditore Luca Parnasi, l’ex vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi (Forza Italia), l’ex assessore regionale, Michele Civita (Pd) e il soprintendente ai beni culturali, Francesco Prosperetti. I patteggiamenti a due anni riguardano ex ...

Stadio Fiorentina - il sindaco Nardella : “Tempi veloci grazie al vecchio progetto del 2014” : Per il nuovo Stadio a Firenze “si è aperta la possibilità di tornare al progetto del 2014-2015, cioè evitare di dover occupare tutta l’area Mercafir e quindi evitare uno spostamento del mercato. Rocco Commisso mi ha detto che non vuole usare lo Stadio per fare business ma per lasciare qualcosa a Firenze e ai fiorentini, quindi mi ha chiesto di affrontare i progetti più convincenti sulla base dei tempi. Io gli ho prospettato una ...

Nardella : «Commisso mi ha chiesto tempi brevi per lo Stadio» : Sul nuovo stadio a Firenze «si è aperta una seconda ipotesi rispetto alla Mercafir, cioè quella di tornare al progetto 2015: evitare dunque di dover occupare tutta la Mercafir e evitare così uno spostamento del mercato. Questa è una novità perché Commisso mi ha detto di voler lasciare una cosa importante alla città, di non voler […] L'articolo Nardella: «Commisso mi ha chiesto tempi brevi per lo stadio» è stato realizzato da Calcio e ...

Il videogioco PES 2020 avrà in esclusiva nome - logo - maglia e Stadio della Juventus; su FIFA ci sarà il “Piemonte Calcio” : La Juventus ha annunciato di aver firmato un accordo con la casa di produzione di videogiochi Konami – che produce il famoso gioco di calcio PES – per concedere in esclusiva i diritti sul proprio nome, sul logo, sulla maglia

Stadio San Siro - le reazioni della… politica : “Partendo dal presupposto che lo Stadio di San Siro e’ un tassello fondamentale per le Olimpiadi del 2026, la nostra unica certezza e’ che lo Stadio, il Milan e l’Inter fra sette anni saranno ancora protagonisti della citta’. Del futuro degli stranieri, padroni delle due societa’, non vi e’ invece alcuna certezza. Quindi lasciamo le fantasie e la fiction a chi in questi anni ha piu’ volte ...

Atalanta a San Siro - la pesante risposta della curva Nord dell’Inter : “Non infesteranno lo Stadio” : Ipotesi San Siro per le gare casalinghe dell’Atalanta in Champions League. La curva Nord dell’Inter non ha preso bene l’eventualità: “Altra scelta scellerata. Atalanta a Milano no grazie”, scrive la tifoseria organizzata interista su Facebook. “Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far ...

Le notizie del giorno – Il caos Stadio della Spal - l’Atalanta gioca a San Siro - le nuove maglie del Genoa : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. caos SULLA stadio della Spal – “La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni”. E’ questo il comunicato ...

Ferrara - violate le norme antisismiche : la Finanza sequestra una parte dello Stadio della Spal. Club e Comune parti lese : Presunte anomalie strutturali nell’esecuzione dei lavori, certificati falsi e violazione delle norme antisismiche. Si apre il caso giudiziario a Ferrara, nella vicenda relativa all’ampliamento dello stadio “Paolo Mazza“, dove gioca la squadra di calcio locale della Spal. La Guardia di Finanza, infatti, ha sequestrato tutta la parte “nuova” dell’impianto comunale, in particolare le coperture delle ...

Spal - blitz della Guardia di finanza : sequestrata una parte dello Stadio Paolo Mazza : La Spal ha disputato un’altra stagione molto importante ed adesso si prepara per il prossimo campionato con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla. Nel frattempo la a Guardia di finanza sta sequestrando una parte dello stadio comunale ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, nel dettaglio le coperture delle tribune nord ed est e la struttura gradinata, il provvedimento è stato stato emesso dalla Procura ferrarese ...

Per Ultimo è il giorno della favola allo Stadio Olimpico - un sogno che diventa realtà con l’ansia di chi “c’ha er core bono” : "A Nì... Nun te svejà...che voi cercà de capì? Nun te fa troppe domande... rilassate", inizia così la lettera che Ultimo scrive a se stesso quando al concerto allo Stadio Olimpico di Roma mancano ormai solo poche ore. Quel sogno nel cassetto oggi diventa realtà e Ultimo condivide sui social emozioni, paure, ansie la notte prima dello Stadio della sua città, quello in cui di recava con gli amici a vedere concerti e partite, quando la sua ...

Nuovo Stadio Fiorentina - il sindaco Nardella : «Non fuori Firenze» : Nuovo stadio Fiorentina. In casa Fiorentina è da poco iniziata una nuova era caratterizzata dall’avvento alla presidennza di Rocco Commisso, che punta a rilanciare il club dopo l’ultima stagione decisamente deludente in cui la salvezza è arrivata solo in extremis. Tra le questioni che dovranno essere realizzate c’è anche quella relativa al Nuovo stadio, progetto […] L'articolo Nuovo stadio Fiorentina, il sindaco Nardella: ...

Stadio Fiorentina - Nardella : “troveremo una soluzione in tempi rapidi” : “Mi sento di escludere che lo Stadio si faccia in un altro comune. Assolutamente”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella sulle voci riguardanti il nuovo Stadio della Fiorentina. Nel frattempo proprio il sindaco Dario Nardella ha nominato Michele Uva come consigliere “speciale“: “ha sicuramente un curriculum di tutto rispetto, e’ una figura di punta del calcio internazionale, ha un ...

Stadio Atalanta - ufficiale l’inizio della partnership con Gewiss : l’Atleti Azzurri d’Italia cambia nome [FOTO] : Lo Stadio dell’Atalanta cambia pelle e nome, aprendo difatti i battenti proprio in uno dei periodi storici migliori per gli orobici. Dopo la qualificazione in Champions ottenuta la scorsa stagione, ci sarà la partecipazione nella prestigiosa competizione europea. Ma, proprio in attesa della deroga per poter disputare questo torneo, proprio oggi, in contemporanea con la prima posa della copertura durante la ricostruzione della ...

Archiviato esposto contro la Raggi per il nuovo Stadio della Roma : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’esposto contro il sindaco di Roma Virginia Raggi per il nuovo stadio della Roma. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. La Raggi è indagata per abuso di ufficio in seguito all’esposto dell’architetto Francesco Sanvitto, presentato per conto dell’associazione ”Tavolo della libera urbanistica”. “Nell’esposto si faceva riferimento alle procedure per il progetto del nuovo ...