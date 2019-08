Sport | il Cio contro la legge delega di Giorgetti | “Governo non può controllare il Coni”

Il Cio al Coni : “Cambiare la legge sullo Sport o Olimpiadi a rischio”. Governo sorpreso : È appena arrivata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, una lettera del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) in cui si esprime “seria preoccupazione” per alcune disposizioni della legge sullo sport attualmente in approvazione in Parlamento. Nella lettera, di cui l’ANSA ha preso visione, si segnala che la legge “intaccherebbe chiaramente l’autonomia del Coni” in sei punti. Il Cio ...

CorSport : Elmas - testa alta e calcio verticale - quello che piace ad Ancelotti : Non ha ancora vent’anni (li compirà il prossimo 24 settembre) ma Eljif Elmas ha già sorpreso per intraprendenza, intelligenza tattica e qualità. E soprattutto per l’idea di calcio verticale che è alla base delle idee di Carlo Ancelotti. Il tecnico, del resto, lo ha voluto fortemente, scrive il Corriere dello Sport. Pensa che possa diventare anche più forte di Barella e ha spinto il club partenopeo affinché lo portasse in squadra. Non è stato ...

Calciomercato Juventus - TuttoSport : 'Offerti Dybala - Matuidi e Mandzukic per Pogba' : Sono ore molto concitate per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Come riportano le ultime notizie, lo scambio Dybala-Lukaku sarebbe saltato. Il giocatore sudamericano, infatti, avrebbe chiesto un ingaggio proibitivo alla dirigenza del Manchester United, dunque al momento l'Inter sarebbe favorita per garantirsi le prestazioni dell'attaccante belga che tanto piace ad Antonio Conte. Il presidente del club nerazzurro Zhang avrebbe ...

Calcio Estero Sky Sport - SuperCoppa Germania : Borussia Dortmund vs Bayern Monaco : In palio c'è il primo trofeo della stagione ma, di fatto, la SuperCoppa di Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco che si gioca sabato 3 in casa dei gialloneri al 'Westfalenstadion', apre di fatto la stagione del Calcio che conta. È la più classica delle sfide del Calcio tedesco, non per niente è denominata “Der Klassiker”. Al Signal Iduna Park di Dotrmund, a contendersi il trofeo saranno, infatti, ...

Sciopero dei casellanti. Domenica bollino nero per i traSporti : Stefano Damiano È iniziato il primo esodo d'agosto e per il traffico potrebbe essere in fine settimana d'inferno con lo Sciopero dei casellanti previsto Domenica 4 agosto È in arrivo il primo esodo di agosto con le solite lunghe file in autostrada ma Domenica 4 agosto potrebbe essere una giornata davvero da incbuo per il traffico, con lo Sciopero dei casellanti in autostrada. L'agitazione sarà articolato in turni di quattro ore ed è ...

L’era del Coni è finita - ora c’è anche Sport e Salute (cioè il governo). Ecco chi farà cosa : “Signori, è l’inizio di una nuova epoca”. Quali parole migliori di quelle pronunciate da Rocco Sabelli (nell’incontro con i presidenti federali) per descrivere ciò che sta succedendo nello Sport italiano? L’era del Coni è finita, d’ora in poi al fianco del Comitato olimpico di Giovanni Malagò ci sarà sempre anche Sport e Salute. Un ente istituzionale, autogovernato dallo Sport, una società per azioni partecipata da ...

LND - Credito Sportivo e Fidicom : intesa per lo sviluppo del calcio dilettantistico : Siglata oggi a Roma presso la sede dell’Istituto per il Credito Sportivo la convenzione tra la banca pubblica dello Sport e la Cultura, la Lega Nazionale Dilettanti e Fidicom Garanzia al Credito 1979, per la concessione di mutui alle società e associazioni del calcio dilettantistico affiliate alla LND. Caratteristica principale dell’accordo è la possibilità di […] L'articolo LND, Credito Sportivo e Fidicom: intesa per lo sviluppo del ...

Streaming Sky Sport e Sky Calcio : tutti i metodi : Sky ha degli ottimi canali tematici che permettono di guardare le partite di Calcio preferite come ad esempio il campionato di Serie A, l’Europa league e la Champions League. All’interno di questa guida, vedremo insieme leggi di più...

Sky Sport Stagione 2019/2020 - oltre 1000 match live. Che il calcio abbia inizio! : Che il calcio abbia inizio. Sta per ripartire una nuova Stagione ricca di eventi su Sky, con almeno un’esclusiva live al giorno nelle settimane delle coppe europee. Le sfide più affascinanti e i top club più vincenti, in un concentrato di emozioni tutte da vivere su Sky, sette giorni su sette, con oltre 1000 match in diretta, raccontati dalla migliore squadra di talent, commentatori e giornalisti, con studi ...