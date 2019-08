“Sporchi la divisa che indossi” Volontario della Croce Rossa insultato perché nero Lui

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) “Sporchi lache indossi”. Così un ragazzo originario del Ghana è statoper il colorepelle mentre si prodigava per aiutare il prossimo, prestando servizio per la.Umar Nuri, 25ennea Loano (Savona), è stato offeso nel corso di una sagra che si è svolta sul lungomarecittadina. Al ragazzo sono stati rivolti epiteti offensivi in maniera ripetuta. A raccontare l’episodio, come riporta la testata locale IVG, è la vice presidente del comitato loaneseSara Canepa.“Un nostro, un migrante del Ghana è stato più volte offeso, mentre cercava con gentilezza e cortesia di regalare dei gadgetItaliana ... Per poter accedere e diventarepresso la nostra associazione ha portato a termine un lungo percorso di oltre 6 ...

