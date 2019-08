Spirito Libero prima puntata | trama episodi 6 agosto 2019

Spirito Libero : anticipazioni del 6 agosto - il debutto della miniserie austriaca : Spirito Libero vivrà il suo debutto nella prima serata di Canale 5 di oggi. A partire dal 6 agosto, l’emittente italiana trasmetterà i primi episodi della miniserie austriaca dal titolo originale Trakehnerblut, un drama creato da creato da Ostwind Lea Schmidbauer e diretto da Christopher Schier e Andreas Herzog. Spirito Libero sbarca per la prima volta sul piccolo schermo italiano a distanza di oltre un anno dal suo debutto nella tv ...

Spirito Libero - anticipazioni - trama e cast della serie austriaca : Un mix tra Dallas e Cenerentola, con questa ambizione arriva la miniserie realizzata a Vienna dal titolo Spirito Libero – Trakehnerblut in originale – una ficiton in 8 puntate in onda su Canale 5 da martedì 6 agosto dalle 21,15. Segreti, intrighi, giochi di potere legati ad una antica famiglia che scopre che esiste un erede sconosciuto per il ricco patrimonio. Anzi una erede, Alexandra (interpretata da Julia Franz Richter), una ...

Spirito Libero - Seconda Puntata : la Gestüt Hochstetten Verso il Fallimento! : Spirito Libero, trama Seconda Puntata: la Gestüt Hochstetten ha sempre più problemi con la banca e rischia di andare Verso un drammatico fallimento. Alexandra però potrebbe avere delle idee in grado di salvare le sorti dell’azienda di famiglia: i familiari accetteranno il suo comportamento? Spirito Libero è la serie tv austriaca andata in onda anche in Germania che ha appassionato tutti, soprattutto gli amanti dei cavalli. Le vicende di ...

Spirito Libero - trama prima puntata : Alexandra apprende di avere una famiglia : L'estate Mediaset, per quanto riguarda le fiction, continua all'insegna delle novità. Dopo la serie Riviera, terminata da poco, sta per arrivare un'altra produzione che potrebbe risultare ugualmente appassionante per il pubblico. Stiamo parlando di Spirito Libero, un progetto tedesco che in Austria è andato in onda alla fine del 2017, e in Germania nelle prime battute del 2018. La protagonista assoluta è Alexandra Winkler, una giovane ...