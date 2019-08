Sorpresa green sull' aria italianaNegli ultimi 40 anni è più pulita

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 6 agosto 2019) L’Università degli Studi di Milano e il Consiglio nazionale delle ricerche hanno analizzato per la prima volta la visibilità orizzontale dell’atmosfera, scoprendo che, nelle zone più inquinate del Paese, la frequenza dei giorni con visibilità sopra i 10 o i 20 km è più che raddoppiata negli40, grazie soprattutto alle norme emanate per ridurre l'inquinamento. La pubblicazione su Atmospheric Environment Segui su affaritaliani.it

