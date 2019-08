Sonia Bruganelli e Samanta Togni | la particolare coincidenza della foto postata su

Paolo Bonolis e il figlio Davide : la moglie Sonia Bruganelli “coglie l’attimo” e fa sciogliere tutti i fan : Sonia Bruganelli è tornata a Formentera con tutta la famiglia. Sì, ancora col jet privato, come Lady Bonolis mostra immancabilmente su Instagram ma si vede che ormai è risaputo e non fa più polemica. Come ogni anno, Sonia è sbarcata nella isla tanto cara ai vip e, come ogni giorno, condivide con i suoi fan i momenti della vacanza. Ma stavolta – almeno per ora – nessun commento più feroce degli altri, nessun insulto o accusa di ostentare la sua ...

Mihajlovic Sonia Bruganelli contro Ivan Zazzaroni : Sonia Bruganelli è contro Ivan Zazzaroni. Dopo l’annuncio di Sinisa Mihajlovic che ha confessato di doversi curare dalla leucemia, ha fatto molto parlare la frecciatina dell’allenatore del Bologna a Zazzaroni, che aveva dato in prima pagina la notizia della malattia di Sinisa, con quest’ultimo che avrebbe invece voluto dire tutto lui per primo. La Bruganelli sul suo profilo “Instagram”, non ha perdonato il gesto di Zazzaroni : in un post ha ...

Si - hai fatto schifo! Sonia Bruganelli sulla leucemia Sinisa Mihajlovic : Il tecnico del Bologna ha voluto ringraziare l’enorme affetto e sostegno arrivato dal mondo del calcio... dai messaggi dei tifosi durante le prime amichevoli estive ai tanti post sui social, il sostengo per Mihajlovic è stato trasversale, e non ha conosciuto distinzione di tifo o bandiera. Sinisa ha voluto così ringraziare tutti, un messaggio riportato anche dalle sue figlie sui rispettivi account social.\\ “Ci sono momenti nella vita in cui ti ...

Sonia Bruganelli smaschera un hater e pubblica la foto : Sonia Bruganelli può sopportare le critiche di quanti le rimproverano di ostentare uno stile di vita eccessivamente lussuoso alle quali risponde col sorriso, ma non tutto, ma come qualsiasi mamma, non permette che si ironizzi sulle condizioni di salute della figlia Silvia, 16 anni, affetta dalla nascita da una malattia di cui ha parlato la stessa Sonia Bruganelli in un’intervista a “Gente” di qualche anno fa: «Appena nata venne sottoposta ...

Sonia Bruganelli stavolta si inca*** e pubblica foto e nome dell’haters : “Lui è quello che ha detto che mia figlia è inquietante” : “Questo è il signor…. che dice che mia figlia silvia di 16 anni è INQUIETANTE. A me sembra che se esiste la parola INQUIETANTE è per poter descrivere LUI e questa foto“. Parole di Sonia Bruganelli che stavolta ‘non ha scherzato affatto’ e ha pubblicato nome, cognome e foto profilo di un hater che aveva messo in mezzo sua figlia. Perché se è vero che la moglie di Paolo Bonolis ha sempre reagito con ironia ai vari ...

