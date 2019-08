La Lega Serie A lancia la campagna antipirateria #stopiracy : La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è, purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l’incidenza della pirateria […] L'articolo La Lega Serie A lancia la campagna antipirateria #stopiracy è stato realizzato da Calcio e ...

Basket mercato 2019-2020 : tutti i colpi messi a segno dalle squadre di Serie A. Rodriguez e Teodosic le stelle che rilanciano il massimo campionato : Si sta andando a concludere il mercato della Serie A 2019-2020, dal quale si uscirà con un’unica certezza: la Reyer Venezia dovrà sudare moltissimo per difendere lo scudetto. Milano e Virtus Bologna, infatti, hanno alzato tantissimo il livello con le loro nuove stelle, Sergio Rodriguez e Shelvin Mack da una parte e Milos Teodosic dall’altra. Quasi tutte le squadre hanno ormai soltanto uno o due elementi da inserire nei roster, anche ...

DAZN lancia la Serie “The Making Of” : protagonisti CR7 - Neymar e Mourinho : DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, presenta The Making Of, una serie originale con protagonisti le stelle del calcio mondiale Cristiano Ronaldo, Neymar Jr e il leggendario allenatore José Mourinho. La serie, composta da nove episodi di 25 minuti ciascuno, racconta in modo coinvolgente e approfondito, […] L'articolo DAZN lancia la serie “The Making Of”: protagonisti CR7, ...

Amazon insegue il filone spagnolo - "ruba" Jaime Lorente a Netflix e lancia la docuSerie su Sergio Ramos : Amazon Prime Video decide di inseguire Netflix nella produzione di serie tv in spagnolo e per farlo "ruba", anzi, prende in prestito un volto simbolo di questa ondata made in Spagna, quel Jaime Lorente volto de La Casa di Carta e di Elite proprio della piattaforma rivale.L'ondata spagnola si apre il 13 settembre con l'arrivo de El Corazion de Sergio Ramos (Il cuore di Sergio Ramos) una docuserie in 8 episodi da 30 minuti che racconterà la vita ...

Amazon e Starbucks lanciano una nuova Serie sul calcio : serie Tv e sport sono due mondi che viaggiano ormai a braccetto. Nelle prossime settimane, Amazon Prime si prepara a lanciare “This Is Football”, un nuovo lavoro prodotto dalla britannica October Films in collaborazione con la casa di produzione cinematografica e televisiva spagnola Brutal Media e con Starbucks. Si tratta, in totale, di 6 episodi […] L'articolo Amazon e Starbucks lanciano una nuova serie sul calcio è stato realizzato da ...

Sega lancia la Endless Summer con una Serie di giveaway dedicata ai classici della compagnia : Con l'estate sono in arrivo anche le imperdibili offerte della Endless Summer, ovvero una settimana (dal 4 all'11 luglio) piena di titoli Sega gratuiti, ma anche streaming e molto altro ancora. Riportiamo si seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: Leggi altro...

Nvidia lancia la Serie GeForce RTX SUPER : Oggi Nvidia ha potenziato la propria gamma di GPU di gioco introducendo GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER e GeForce RTX 2080 SUPER - offrendo le migliori prestazioni di gioco e ray tracing in tempo reale per i giochi di oggi e di prossima generazione.Il risultato di quasi un anno di ottimizzazioni d'architettura e di processo, le nuove GPU GeForce RTX SUPER offrono le prestazioni di gioco più veloci e la migliore efficienza ...

La Serie A lancia la battaglia contro la pirateria : «Danni da 150 milioni annui» : La Serie A si schiera con forza contro la pirateria. La Lega è infatti pronta a lanciare una battaglia contro la pirateria, con una strategia in quattro fasi e un budget da un milione di euro. A spiegarlo è stato l’amministratore delegato Luigi De Siervo, che ha parlato in conferenza stampa al termine del consiglio […] L'articolo La Serie A lancia la battaglia contro la pirateria: «Danni da 150 milioni annui» è stato realizzato da ...

Le proposte di Alessio Sundas per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C : Il procuratore sportivo Alessio Sundas propone alle istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali una riforma per salvare questo calcio malato economicamente. Delle idee rivoluzionarie per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C. Uno è quello di far giocare solo calciatori under con contratto al minimo sindacale. In questo caso la squadra avrebbe un costo di gestione molto basso, al contrario dell’attuale spesa ...

Rimandato in 3 materie - 14enne si lancia nel vuoto : è in “condizioni gravi - estremamente Serie” : “Le condizioni del giovane sono ancora estremamente serie; il paziente è stabile nella sua gravità“: questo il bollettino medico del Cardarelli di Napoli in riferimento alle condizioni di salute del 14enne ricoverato ieri nell’Azienda ospedaliera dopo essersi lanciato nel vuoto dal quarto piano dell’edificio nel quale abita con la famiglia, in zona di Porta Nolana. Alla base del gesto, forse, il fatto di essere stato ...