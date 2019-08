Serie A Femminile 2019 20 | la presentazione del calendario su Sky Sport 24

Serie A femminile - il calendario 2019-2020 in diretta su Sky : Anche in ambito femminile è la Juventus a detenere il titolo in Serie A. Le concorrenti pronte a dare del filo da torcere alle ragazze bianconere però non mancano, a partire da Fiorentina e Milan, che hanno lottato fino alla fine con i campioni d’Italia, ma senza dimenticare la Roma e l’Inter, promossa nella massima […] L'articolo Serie A femminile, il calendario 2019-2020 in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Chicca Macchi rinnova per un’altra stagione : Chicca Macchi sarà ancora in campo nella stagione 2019-2020. La nativa di Varese scenderà in campo per il ventesimo anno in Serie A e lo farà con la maglia della Reyer Venezia, squadra nella quale è arrivata a gennaio e con la quale ha disputato 14 incontri tra campionato e playoff. Dal sito della società veneta, Macchi ha commentato il suo rinnovo “Da sette anni dico che la prossima sarà l’ultima stagione in cui gioco: stavolta potrebbe ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : il Canada si aggiudica la tappa di Praga - la Polonia si arrende in finale : Si è conclusa questa mattina l’ottava tappa delle Women’s Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA 3×3 che ha vissuto questa settimana un doppio appuntamento. Mentre in Francia la Nazionale italiana ha chiuso al terzo posto alle spalle delle padrone di casa e dalla Cina, a Praga il successo è andato al Canada che ha avuto la meglio in finale sulla Polonia con il punteggio di 19-14 al termine di una partita ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza nella tappa di Voiron vinta dalla Francia : L’Italia conclude al terzo posto la settima tappa delle Women’s Series 2019, disputatasi a Voiron, in Francia. Le azzurre si sono presentate con soli tre elementi, Rae Lin D’Alie, Arianna Zampieri e Marcella Filippi. Nonostante questo, sono riuscite a compiere un bel cammino: dopo aver battuto per 20-18 gli Stati Uniti nella partita decisiva del girone B, hanno estromesso la Romania per 21-15 nei quarti di finale, prima di ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : una vittoria e una sconfitta per le azzurre nella prima giornata a Voiron : Bilancio nel complesso positivo per la Nazionale italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di Voiron (Francia) delle Women’s Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre si sono presentate con un inedito terzetto composto da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Arianna Zampieri a causa dell’infortunio di Giulia Ciavarella, ma hanno saputo comunque raccogliere una vittoria necessaria per ...

Serie A femminile - obiettivo 14 squadre nel 2020/21 : Pink Sport Bari ed Orobica ripescate in Serie A femminile. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riunitosi ieri a via Allegri. Per quanto riguarda la Serie B femminile, invece, il Consiglio federale ha accolto le domande di ripescaggio di Riozzese e Parmac Vittorio Veneto e si è deciso di riaprire i termini di ripescaggio […] L'articolo Serie A femminile, obiettivo 14 squadre nel 2020/21 è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : ufficializzati i ripescaggi di Pink Sport Time ed Orobica : Il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi oggi, ha stabilito il ripescaggio in Serie A di Calcio femminile di Pink Sport Time ed Orobica: ritornano così nella massima Serie italiana le due squadre retrocesse al termine dello scorso campionato, che approfittano delle rinunce di Atalanta Mozzanica e Chievo Verona Valpo. Oltre alle squadre già facenti parti della scorsa edizione del torneo, il quadro delle dodici compagini che si giocheranno lo ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : diramato il calendario. Schio-Ragusa alla terza nel nuovo format a 14 squadre : Il Settore Agonistico della FIP ha rilasciato pochi minuti fa il calendario della stagione 2019-2020 di Serie A1 femminile. La prima giornata si terrà tra il 5 e 6 ottobre nell’ormai consueta forma dell’opening day, che vedrà la luce a Chianciano Terme. Sono molte le novità che caratterizzano l’annata in divenire. Innanzitutto si torna alle 14 squadre, come non accadeva dall’annata 2015-2016. Alle promozioni di Costa ...

Basket femminile 3×3 - World Series 2019 : Italia sconfitta da Repubblica Ceca e Cina nella prima giornata : giornata da dimenticare per la Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di La Rochelle (Francia) delle World Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre, campionesse iridate lo scorso anno, hanno pagato a caro prezzo l’assenza di Rae Lin D’Alie rimediando due sconfitte e avviCinando pericolosamente l’eliminazione in vista della seconda giornata. Debora Carangelo, Giulia ...

L’Atalanta Mozzanica non parteciperà al prossimo campionato di Serie A femminile : L’Atalanta Mozzanica, la squadra di calcio femminile affiliata all’Atalanta Bergamasca, non si è iscritta al prossimo campionato di Serie A femminile. La presidentessa Ilaria Sarsilli ha spiegato che a seguito della decisione della dirigenza dell’Atalanta Bergamasca di sospendere il proprio investimento

Nuoto di fondo – Rachele Bruni trionfa nella 5ª tappa del World Series a Lac St. Jean : sua la 10 km femminile : Rachele Bruni trionfa nella 5ª tappa delle World Series nelle acque di Lac St. Jean (Canada): l’azzurra vince la 10 km femminile davanti ad Anna Olasz e all’alla francese Caroline Jouisse Dalla Corea del Sud al Canada nel giro di qualche giorno, vincente in entrambe le acque. Rachele Bruni, vice campionessa del Mondo a Gwangju con pass olimpico per Tokyo 2020, e argento iridato nella staffetta 4×1250 mixed, trionfa nella ...

Rugby a 7 femminile - Grand Prix Series Kharkiv 2019 : l’Italia vince il girone ed accede ai quarti : Oggi è partita a Kharkiv, in Ucraina, la seconda ed ultima tappa delle Women Grand Prix Series di Rugby a 7: l’Italia accede ai quarti di finale vincendo la Pool C grazie alle vittorie su Irlanda e Galles, nonostante la sconfitta rimediata contro la Spagna. Domani avversaria delle azzurre sarà la Polonia. Risultati della fase a gironi 10:00 Finale Spagna 7s D 17 Galles 7s D 19 10:22 Finale Irlanda 7s ...

Basket femminile : c’è un’Italia che fa ben sperare. La classe 2002 ha già due Europei in tasca - e molte già sono in Serie A1 : L’Italia del Basket femminile sta scoprendo di avere, potenzialmente, una generazione che può darle un gran numero di soddisfazioni. Si tratta dell’annata 2002, il cui blocco è risultato fondamentale per la vittoria degli Europei Under 18 ieri a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Si tratta, del resto, di un gruppo che ha già avuto la possibilità di godersi il successo continentale Under 16 a Kaunas lo scorso anno e di chiudere con un ...

Rugby a 7 femminile - Grand Prix Series Marcoussis 2019 : l’Italia domani si giocherà l’accesso al torneo preolimpico : Oggi è partita a Marcoussis, in Francia, la prima delle due tappe delle Women Grand Prix Series di Rugby a 7, rassegna che con il torneo che si concluderà domani va a delineare le nove formazioni europee qualificate per il torneo di Colomiers di metà luglio che metterà in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia non riesce ad ...