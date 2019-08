Sergio Ferrara vince l’Oscar della scienza per la supergravità che realizza il sogno di

«Oscar» della scienza al fisico Sergio Ferrara per la teoria della Supergravità : Settantaquattro anni, romano di nascita, il fisico Sergio Ferrara ha elaborato nel 1976, insieme agli studiosi Daniel Freedman e Peter van Nieuwenhuizen, la teoria della Supergravità , che “avvicina” la materia oscura, conciliando meccanica quantistica e teoria della relatività generale.

