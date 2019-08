Senato | domani voto su mozioni Tav | poi pausa fino al 2 settembre

Salvini : “Domani in Senato per decreto sicurezza bis. Di Battista? Potrei mandarlo a ca…” : Ultima giornata di vacanza a Milano Marittima con polemica per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha fatto sapere, rispondendo a una domanda su Alessandro Di Battista, che potrebbe mandarlo a quel paese durante il comizio di stasera. Il vicepremier ha detto che domani sarà in Senato per il voto sul decreto sicurezza bis.Continua a leggere

Salvini : “Domani sarò al Senato - vedremo se avremo i numeri”. E su Di Battista : “Stasera potrei mandarlo a ca…” : “Stasera a Colico potrei mandare a cagare Di Battista“. “Domani sarò in Senato“. L’ultima giornata in Romagna di Matteo Salvini si chiude con un annuncio e un nuovo capitolo della polemica con l’esponente dei 5 Stelle. Il tutto a poche ore dall’inizio di una settimana fondamentale per la tenuta del governo gialloverde. In questo senso va interpretata la presenza del leader leghista nella capitale nel ...

Russia-Lega - Matteo Salvini : "Io domani in Senato? Vediamo" : Matteo Salvini svicola sulla sua presenza domani in Senato dove il premier Giuseppe Conte parlerà sul caso Russia-Lega. “Vediamo - dice il vicepremier a Bibbiano -, sarò a Roma: ho un comitato per l’ordine e la sicurezza sui migranti e non solo, vediamo se gli orari saranno compatibili...”.Intanto nell’aula della Commissione Difesa al Senato è in corso l’assemblea dei senatori Pd in vista ...

L’Italia vista dalla Luna : domani il convegno al Senato con Piero Angela e Samantha Cristoforetti : Venerdì 19 luglio alle ore 11 si terrà in sala Koch a Palazzo Madama il convegno “1969, l’Italia vista dalla Luna. Dalle conquiste del passato alle nuove sfide del futuro“. L’evento, voluto e organizzato dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati, è la celebrazione del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna e vedrà la partecipazione dell’astronauta Samantha Cristoforetti, del Presidente e ...