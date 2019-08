Selma Blair | la foto della lotta alla sclerosi scuote i social

Selma Blair affronta la sclerosi : "Non cerco nessun tipo di compassione" - : Carlo Lanna Non smette di combattere Selma Blair che, a distanza di un anno dalla diagnosi, continua a voler sconfiggere la sclerosi Solo un anno fa, Selma Blair annunciava al mondo di essere affetta da sclerosi multipla e, da quel momento in poi, per la celebre attrice di Cruel Intentions, inizia un lungo percorso irto di ostacoli. Una malattia che la Blair ha sempre affrontato con forza e determinatezza, rendendo partecipi amici e ...

Selma Blair con la testa rasata : "Niente baci per favore - per tre mesi sono immunocompromessa" : L'attrice racconta sui social la sua battaglia contro la sclerosi multipla e in uno scatto mostra suo figlio che le taglia i capelli

"Sta affrontando la sua malattia con dignità" Sarah Michelle Gellar con l’amica Selma Blair - : Carlo Lanna Grande supporto da parte di Sarah Michelle Gellar per Selma Blair, l'attrice che un anno fa ha rivelato di essere affetta da sclerosi multipla L’attrice Selma Blair esattamente un fa ha rivelato al mondo di essere affetta da sclerosi multipla. Nonostante la malattia, la donna sta affrontando tutte le conseguenze a testa alta. Come ha riportato Page Six, in un approfondimento che è stato pubblicato qualche giorno fa, la ...