Scuola | PAS e concorso straordinario ultime notizie | cresce pericolosamente il pessimismo

Scuola - PAS e concorso docenti 36 mesi ultime notizie : tra il M5S c’è chi appoggia il decreto legge : La questione riguardante il decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio sta creando non poco caos anche sui social. Una nota ufficiale dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle è servita per rispondere al ministro dell’Istruzione, Bussetti, che rassicurava tutti in merito ai ‘preoccupanti ritardi’ del decreto legge. Nelle ultime ore, l’onorevole ...

Scuola - decreto legge PAS e concorso straordinario ultime notizie : ecco le obiezioni del M5S al ministro Bussetti : Il decreto legge per il PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi al centro del dibattito politico: da una parte i sindacati esprimono la loro preoccupazione per il ritardo dell’ufficializzazione del provvedimento legislativo, dall’altra il ministro Bussetti rassicura i docenti, parlando di tempi brevi. In effetti, i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno espresso più di una perplessità sul ...

Scuola - PAS e concorso straordinario ultime notizie : Bussetti ‘Insegnanti - state tranquilli’ : Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato la preoccupazione dei sindacati in merito al preoccupante ritardo del decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Si è parlato, soprattutto, di un presunto ostracismo evidenziato dal Movimento 5 Stelle. A questo proposito, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto per buttare acqua sul fuoco delle polemiche: in un post ...

Scuola - concorso straordinario e PAS ultime notizie : non piace al M5S? ‘Vogliamo vederci chiaro’ : Inizia ad emergere la preoccupazione in merito al decreto legge che dovrebbe sancire l’avvio per il PAS (Percorso Abilitante Speciale) e per il concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio. Ieri vi abbiamo riportato le parole della segretaria nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, con l’appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affinché vengano rispettati i termini dell’intesa ...

Scuola - PAS e concorso straordinario ultime notizie : problemi in vista? ‘Conte si faccia garante’ : Qualche problema con i PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio? Potrebbe anche essere così, a giudicare dall’appello lanciato dal segretario nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. Secondo le ultime indiscrezioni, il decreto legge è atteso per il Consiglio dei Ministri che si svolgerà venerdì 9 agosto ma non mancano i timori perché qualcosa possa andare storto. Da qui la preoccupazione della ...

Scuola - PAS e concorso docenti con 36 mesi di servizio ultime notizie : Fusacchia ‘Sarà finto concorso’ : La questione riguardante l’avvio dei PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) e del concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio continua a tenere banco anche sul fronte del dibattito politico. Nelle ultime ore, si è espresso il deputato Alessandro Fusacchia (+Europa – Centro Democratico). Secondo Fusacchia, il concorso predisposto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede un test a risposta multipla e una ...

Sanremo - mancano le aule per 700 ragazzi della Scuola Pascoli. Una russa facoltosa dona 497mila euro : “Amo la città - pago tutto io” : “È il sesto anno che faccio il sindaco ma mai mi sarei aspettato una donazione di 497 mila euro”. A parlare è il primo cittadino di Sanremo che nei giorni scorsi ha avuto in regalo da un’artista russa l’ingente somma che servirà a comprare dei prefabbricati per ospitare 700 ragazzi della scuola media e superiore “Pascoli”. A fare questa elargizione è Elena Sivoldaeva, 45 anni, residente a Montecarlo ma innamorata della città ligure al punto da ...

Concorso Scuola straordinario e Pas - in arrivo il decreto d'urgenza : bando entro l'anno : Già predisposto il decreto legge che a breve andrà a definire il prossimo Concorso scuola straordinario e il Pas per i docenti con almeno tre anni di servizio. Il testo, che molto probabilmente sarà divulgato la prossima settimana, dovrà poi arrivare ed essere valutato dal Parlamento al fine di effettuare varie ed eventuali rettifiche e cambiamenti. Infine, poi, ci sarà l’approvazione definitiva che darà il via alle procedure per bandire ...

Ben 24000 cattedre per il concorso Scuola secondaria ma ci saranno anche i Pas : Novità importanti sul concorso scuola secondaria giungono anche oggi 22 luglio. I numeri della prossima selezione pubblica si fanno particolarmente corposi e allo stesso tempo, si affaccia un'assoluta novità per l'assegnazione delle cattedre per gli specifici gradi di istruzione ossia i PAS (Percorsi abilitanti speciali). Tanta carne a cuocere insomma, tutta da recepire per gli aspiranti professori. Il vero e proprio concorso scuola ...

Autonomia - sulla Scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Autonomia - sistema istruzione resta unitario. Passa la linea M5s. Conte : “Modello Scuola non può essere frammentato” : Dopo tensioni e confronti sull’Autonomia, uno dei nodi sembra essere stato sciolto. “Rispetto alle richieste avanzate dalle Regioni ne abbiamo accolto alcune e non altre. Uno snodo molto critico è quello sull’istruzione” ma è stato superato dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il sistema istruzione resta unitario come chiedeva da tempo il Movimento 5 stelle. “Il modello della ...

Conte : «Sì autonomia ma non su tutto» Sulla Scuola passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Ad un passo il concorso Scuola infanzia e primaria : bando autorizzato in Gazzetta il 19 luglio : Il tanto atteso concorso scuola infanzia e primaria è oggi più vicino, grazie ad un passaggio propedeutico alla pubblicazione del bando, ossia la specifica autorizzazione per la procedura selettiva. La notizia è pervenuta direttamente dai canali social del MIUR e fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del via alle operazioni. Il concorso scuola infanzia e primaria mette al bando un numero notevole di cattedre in tutta ...

Scuola : in uscita bando primaria infanzia - concorsi secondarie e Pas a fine anno : Arrivano novità sui bandi di concorso nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e sui Percorsi abilitativi speciali (Pas) necessari per l'abilitazione all'insegnamento dei docenti precari. Proprio nei giorni in cui i numeri sulla copertura delle cattedre vacanti nella Scuola anticipano l'ampio ricorso alle supplenze anche nell'anno scolastico 2019/2020 (soprattutto per il numero crescente dei pensionamenti derivanti anche da quota 100), ...