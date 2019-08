Schone al Genoa rimane a bocca aperta per l' accoglienza | ' Non immaginavo fosse così'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 6 agosto 2019) Ile i suoi tifosi attendevano da giorni l'arrivo di Lasse. Il centrocampista ex Ajax è atterrato quest'oggi 6 agosto all'aeroporto Cristoforo Colombo intorno alla 13 con un volo charter, accolto da centinaia di supporters rossoblu e dallo staff dirigenziale del. Aeroporto gremito per Lasse: 'Non ci credevo' Lasseha subito rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa da giocatore rossoblu: "Sono davvero molto felice di essere arrivato al. In questo momento mi sento felice, l'che mi hanno riservato i tifosi è fantastica e non mi aspettavo tutto ciò. E' incredibile vedere tutto questo, vedere queste persone qui per me". Sul perché abbia deciso di sposare il progettospiega: "Si sono incastrate tante cose perfette. La città di Genova, la società. Io sono molto contento di essere venuto qui ale la mia famiglia pure è molto ...

