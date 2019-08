Savona | lanciano cassonetto da scogliera | minorenne il presunto responsabile

Fonte : blogo

(Di martedì 6 agosto 2019) AGGIORNAMENTO ORE 12:45 - Ha confessato il 17enne autore del lancio delsulla spiaggia di Bergeggi. Durante l’interrogatorio davanti ai carabinieri, il ragazzo ha ammesso di essere stato lui nella notte tra venerdì e sabato a lanciare ilche ha ferito gravemente un 12enne francese. Ilsi è difeso affermando di "non sapere che sotto c'erano delle persone" e che il suo obiettivo era quello di lanciare il contenitore "direttamente in mare". I militari riferiscono che il ragazzo "si è detto molto dispiaciuto".Secondo quanto trapela oggi, inoltre, mentre il 12enne colpito “di rimbalzo” daldi 12 chili rimane in gravi condizioni, la sorella si è salvata per miracolo. Fino ad un’ora prima del lancio del, infatti, la ragazza stava dormendo esattamente nel punto in d’impatto. Per fortuna, "si era da poco spostata per ragioni di comodità", ...

