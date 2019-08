Sanità | carenza medici in ospedali ragusani | Ammatuna ' subito conferenza sindaci' 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) (AdnKronos) - Per il sindaco di Pozzallo si è "quasi arrivati ad una situazione di non ritorno che bisognaaffrontare, per evitare che le comunità che noi amministriamo possono avere in futuro problemi ancora più gravi". "Non vogliamo minimamente pensare che un solo servizio di emergenza-urge

vvoxonline : Sanità, governo fa ricorso contro legge veneta #Veneto #sanità >>> - annanamia : @pdnetwork @AntoDiMario @nzingaretti Non tutto è vero nella #SANITÀ qualcosa l'hanno hanno aggiunto e cambiato qua… - abruzzoweb : SANITA': SANTINI, ''A CARDIOLOGIA L'AQUILA NO CARENZA PERSONALE, IN SERVIZIO 7 INFERMIERI IN PIU''' -