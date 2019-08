Samsung presenta le patch di sicurezza di agosto 2019 per i suoi dispositivi | ecco chi le

Samsung presenta Celebrity Alarm - per ricevere notifiche con la voce delle celebrità : Con Celebrity Alarm di Samsung potreste essere svegliati dalla voce della vostra celebrità preferita. Per ora il servizio è disponibile con voci coreane, ma in futuro potrebbe arrivare a livello globale. L'articolo Samsung presenta Celebrity Alarm, per ricevere notifiche con la voce delle celebrità proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy M60 si presenta in un video hands-on con una doppia fotocamera da 48 e 16 megapixel : Nelle scorse ore è apparso in Rete un video che ci mostra un video hands-on di quello che dovrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy M60. Guardiamolo insieme L'articolo Samsung Galaxy M60 si presenta in un video hands-on con una doppia fotocamera da 48 e 16 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : ecco la data di presentazione : Le indiscrezioni trapelate poche settimane fa sul web ci avevano visto giusto. Da diversi anni, ormai, la seconda metà dell’anno e in particolare il periodo estivo, e il periodo scelto da Samsung Electronics per aprire il sipario sulla nuova generazione della sua famiglia di phablet. E anche quest’anno il produttore sudcoreano ha scelto di seguire la medesima strategia, confermando quanto anticipato solo poche settimane fa da alcune ...

